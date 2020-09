Juan Pablo Rodríguez arremete contra el Chepo de la Torre. Toluca ha perdido cuatro de sus últimos cinco juegos y solo suma una unidad durante esa racha negativa. Ante esta situación, las críticas hacia el trabajo de José Manuel de la Torre no han parado e incluso los aficionados ya piden su destitución. Sobre el desempeño del Chepo, un exjugador reveló que no suele hacer grupo con sus futbolistas y dio a entender que tal vez a esto se deba el mal momento que viven los Diablos Rojos.

"No sabe hacer grupo" 😲 Le llueven críticas a Chepo de La Torre 🔥https://t.co/4Q0Hh9TaOY — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 22, 2020

“Yo tuve la oportunidad de regresar a Santos y escuchar los comentarios, que sin duda, eran sobre su personalidad: Que no encajaba, o que no hacía que el grupo en el vestidor fuera sano. Él quería marcar muchísimas cosas extras en la institución y quizá por eso los resultados no se le han dado ahora en Toluca”, expresó Juan Pablo Rodríguez.

💥 CÓNCLAVE EN TOLUCA 💥#AgendaFOXenCasa ¿En riesgo la continuidad de José Manuel de la Torre como técnico de los Diablos Rojos?@ruubenrod nos cuenta los detalles de qué podría pasar con el 'Chepo' en las próximas horas pic.twitter.com/kgHChCy4Oq — Agenda FOX Sports MX (@AgendaFOXSports) September 22, 2020

Asimismo, el Chato mencionó que de la Torre suele abarcar otras áreas del equipo, como las fuerzas básicas o la inteligencia deportiva, por lo que no descarta que este afán de controlar varios aspectos del club lo alejan de relacionarse con los futbolistas.

“(Se mete en otras áreas) como son las fuerzas básicas, incluso, en temas más allá del equipo, cosas más institucionales, más sobre inteligencia deportiva, estar en todas partes, empaparse de todo lo institucional. Eso quizá te lleva a una distracción y a alejarte de lo que realmente es tu equipo, y de lo que puedes hacer por tu grupo para convencerlo”, añadió.

El 'Chepo' de la Torre en la cuerda floja. 😱https://t.co/yO0OKZUCJn — Futbol Total (@MXFutbolTotal) September 22, 2020

José Manuel de la Torre comenzó su segundo ciclo con Toluca en el Clausura 2020, sin embargo, los resultados no han acompañado al Chepo, quien ganó dos títulos en su primera incursión con los Diablos Rojos.

