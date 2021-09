Juan Manuel Márquez deberá pagar millonaria multa al SAT. Juan Manuel Márquez se retiró oficialmente del boxeo hace algunos meses, sin embargo, volvió a ser noqueado, pero en esta ocasión no fue golpeado por otro pugilista. El histórico boxeador mexicano perdió un último recurso legal y deberá pagar una millonaria multa al Sistema de Administración Tributaria (SAT).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó el recurso que presentó el Dinamita para evadir una multa que recibió por no declarar ingresos por 52 millones de pesos durante el ejercicio fiscal de 2012. La evasión fiscal en la que incurrió Márquez fue develada por el SAT durante 2016 y se confirmó en 2019.

Otro que cae por impuestos: Juan Manuel Márquez deberá pagar 12.4 mdp al SAT https://t.co/ZrWmsGAfcT pic.twitter.com/SxyoxOEmxG — SinEmbargo (@SinEmbargoMX) September 26, 2021

De acuerdo a informes, los ingresos que no declaró Juanma provinieron de dos vías: cinco millones de dólares que obtuvo por su pelea contra Manny Pacquiao de noviembre de 2011 y 11.6 millones de pesos que fueron depositados en su cuentas bancarias en México.

Juan Manuel Márquez deberá pagar millonaria multa al SAT por evadir al fisco en 2012

El delito en el que incurrió el Dinamita no es grave por lo que no será encarcelado. Márquez recibió una multa por parte del SAT de 12.4 millones de pesos y no contará con un plazo fijo para solventar su pendiente, sin embargo, si no llega a cubrirlo, las autoridades podrán cobrarlo directamente de sus cuentas bancarias.

Reportes señalan que 'Dinamita' tiene que pagar…



🔻 DETALLES 🔻https://t.co/QASac4NP7i — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 26, 2021

La defensa legal de Márquez argumentó que el boxeador mexicano pagó impuestos en Estados Unidos por los cinco millones de dólares que cobró de su pelea, por lo que solo debía declarar en México el restante, que era alrededor de 40.3 millones de pesos, de los cuales aseguró que ya se habían pagado los impuestos correspondientes.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen