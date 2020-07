Juan Ignacio Dinenno sin miedo ante el COVID-19.

El delantero de Pumas, aseguró tener plena confianza en los protocolos de salubridad de la Liga MX de cara al inicio del Guard1anes 2020 pese a que el partido entre Atlético de San Luis y FC Juárez se reprogramó debido a posibles positivos por COVID-19.

“No tengo miedo, estamos respaldados por un protocolo científico. La situación es para alarmarse, pero miedo no tengo”.

“No le pregunto a cada uno de mis compañeros para ver si tienen miedo de la enfermedad. Alarmados estamos todos por lo que uno ve”.

“Pero creo que sí estamos seguros de lo que hacemos como protocolos sanitarios y creemos en ellos y nos da tranquilidad a la hora de estar acá adentro”. Enfatizó el argentino en videoconferencia de prensa.

El atacante auriazul, además, confesó que el equipo dirigido por Míchel González cuenta con lo necesario para clasificar a la siguiente fase del torneo y pelear por el título.

“Tengo ilusión y fe en que podemos hacer un gran torneo, estamos con un objetivo claro: entrar a liguilla. Partido a partido nos daremos cuenta de la realidad futbolística del equipo”, señaló el ex de Deportivo Cali.

Dinenno, de 25 años de edad, fue vinculado con los Tigres de la UANL, pero descartó haber recibido algún tipo de propuesta por parte del equipo regiomontano.

Juan Ignacio Dinenno sin miedo ante el COVID-19.

“No sé si fue real (el interés de Tigres). Nadie me dijo nada y yo no pregunté. Estoy enfocado en Pumas y nunca vislumbré una salida. Leí algo en redes sociales, pero por la experiencia que tengo, sé que salen cosas que no son reales”, comentó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen