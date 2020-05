Juan Carlos se despide y entrega botarga de Tibu Jarocho.

View this post on Instagram

Se preguntaran porque la foto que subí hace unas horas bueno les diré hoy me llamaron del Club Tiburones Rojos solicitándome la botarga la cual de di vida por muchos años ese traje como siempre lo dije no es mio era del club y que lo usaría hasta que se me fuera requerido y pues llegó el día, quiero agradecer al club y al Lic. Fidel Kuri por permitirme portar tan padre personaje y pues dar a conocer mi trabajo en verdad fue un orgullo vestir esos colores y pues bueno ya traía tiempo pensando hacer un tiburón propio y pues se llego el día de realizar este proyecto y ver si me siguen invitando a sus eventos 😬 ahorita no tengo dinero por la situación por eso buscaré empresas que puedan estar interesadas en esta nueva imagen que quiero hacer así que si tu eres una de ellas mandame un msj 😜 Atte. Juan Carlos Rodriguez Alias Tibu Jarocho P.D. no soy muy bueno para escribir soy mejor en lo mío esto fue de mi ronco pecho P. D. YO NO FUI 📽️ P. D. 3 RESURGIRE