Juan Cantú vuelve a Tractocamiones de Súper Copa.

La temporada 2023 de la Súper Copa arranca este 12 de marzo en el Autódromo Monterrey y la sorpresa se da precisamente en casa con el regreso de “El Árabe” Juan Cantú para competir en los Tractocamiones.

Monterrey será testigo del arranque de la temporada 2023 del festival de velocidad de la Súper Copa y con ello se da el regreso a las pistas de “El Árabe” Juan Cantú junto a El Árabe Racing Team by Compass Blue, haciéndolo nuevamente en uno de los campeonatos más emocionantes de nuestro país, los Tractocamiones.

Con el tracto #17 / Compass Blue / Talleres de la Garza, Cantú se presentará ante su afición, misma que le vio subir al podio en esta misma categoría en el 2021, siendo el contexto ideal para tener el tan ansiado retorno este 12 de marzo.

Será un duro compromiso, el primero de un calendario que contempla 8 competencias en el mismo número de fechas, por lo que deberá adaptarse rápidamente para poder tener una actuación positiva en el trazado regiomontano de 3,250 metros de longitud.

Sidral Aga Racing Team, inicia la defensa del título

Juan Cantú: “Sin duda es para mí una gran noticia el poder hacer oficial mi regreso a los Tractocamiones, una categoría que me gusta demasiado y en la que me he sentido muy bien desde mi primera competencia”.

“Además hacerlo de la mano de El Árabe Racing Team by Compass Blue, es algo muy significativo para mí. Agradeciendo enormemente a Compass Blue por apoyarnos, por creer en este proyecto y permitirme estar de vuelta”.

“Será algo muy especial por ser en mi casa, Monterrey. Siempre lo he dicho, somos orgullosamente regiomontanos y como tal defenderé la localía este 12 de marzo”.

La fecha está marcada en el calendario, el 12 de marzo se dará el debut de El Árabe Racing Team by Compass Blue, con “El Árabe” Juan Cantú de vuelta a las pistas para disputar la primera fecha de los Tractocamiones en la Súper Copa 2023.

