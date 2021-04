Juan Cala pide presunción de inocencia tras ser acusado de racismo. Un día después de que fuera acusado de racismo por Valencia, Juan Cala, defensor de Cádiz, pidió a la gente darle la presunción de inocencia ante los serios señalamientos. El futbolista, quien marcó en el triunfo de su equipo el domingo, aseguró que se encuentra tranquilo y adelantó que no se “esconderá” ante la acusación.

Juan Cala pide que se respete la presunción de inocencia https://t.co/6SVNXAmtgV pic.twitter.com/HVNs46ozEJ — IUSPORT (@iusport) April 5, 2021

“Parece que en este país no hay presunción de inocencia. Estoy muy tranquilo, no me voy a esconder”, declaró Cala en una breve conversación con el canal español Cadena Cuatro. Tras la acusación contra el defensor, la directiva de Cádiz aseguró que repudia cualquier muestra de discriminación, empero no condenó el presunto insulto de Juan.

Doncs aquí la prova: "Negro de mierda, vas a llorar!", al final del vídeo.

Per aquells que volen tantes i tantes proves quan es tracta de racisme.

Si això no és motiu per parar màquines i tenir una reacció exemplar…

Fàstic. pic.twitter.com/9YGq6aFFFX — Jordi Magrinyà (@MagrinyaJordi) April 5, 2021

Por su parte, Valencia afirmó que cree la versión contada por Mouctar Diakhaby y condenó el racismo al interior del deporte y respaldó al zaguero francés.

“Aunque él [Cala] lo niegue, todos sabemos reconocer una cara de culpabilidad y creemos totalmente a Mouctar. Este tipo de comportamientos son intolerables en el fútbol y en la sociedad y desde el Valencia condenamos cualquier tipo de racismo y apoyamos totalmente a nuestro jugador”, expresó Anil Murthy, presidente de los Naranjeros.

La cara de Juan Cala es un poema. Sabe que la ha cagado y ahora todo está en el aire. El racismo no se debe tolerar más. Diakhaby y el Valencia son un modelo a seguir, basta ya. pic.twitter.com/snGbSBtryc — 𝑪𝒂𝒓𝒍𝒐𝒔 𝑽𝒊𝒄𝒆𝒏𝒕 (@carlossbike) April 4, 2021

El domingo, Diakhaby explotó alrededor de la media hora del partido y acusó a Cala de haberlo insultado con comentarios racistas. Sus compañeros decidieron salir de la cancha y tras algunos minutos volvieron al terreno de juego, sin la presencia del galo. Al final, Cádiz venció 2-1 a Valencia.

