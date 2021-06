Jourdain-Andretti a recuperar liderato en la Mercedes-Benz.

El equipo Andretti-Jourdain integrado por Michel Jourdain Jr. y Franco Zanella de Grupo Indi-Axalta-Mecano, expresaron que el objetivo en la tercera fecha de la Súper Copa que se correrá el próximo fin de semana en el Parque Tangamanga II de San Luis Potosí, es recuperar el liderato de la Copa Mercedes-Benz.

“Si bien Copetín y Marco, junto con Andrik y Juan Manuel tuvieron un excelente fin de semana en Aguascalientes, a nosotros se no presentaron algunos problemas que nos llevaron a perder el liderato y estar ahora empatados en el segundo lugar, de allí que San Luis sea importante para volver a la cima”, dijo Michel.

El piloto del auto 9 de Grupo Indi-Axalta-Mecano, aclaró que con dos carreras cada fin de semana todo puede pasar, de allí la importancia de ser muy constantes, aunque la temporada recién comienza.

“San Luis es una plaza que me trae muy buenos recuerdos y muy importante para nosotros. Si bien no en el Tangamanga sino en el que está rumbo a Rio Verde, me inicié en la Fórmula Junior. Además hay una gran afición por el automovilismo”, aclaró.

Habló también que la relación con su coequipero el piloto poblano Franco Zanella es muy buena y dijo que es un gran piloto.

“Efectivamente hemos hecho una gran alianza y ahora lo importante este fin de semana será sumar una buena cantidad de unidades, para intentar volver al frente”, comentó Franco.

Hizo saber que la pista del Tangamanga se le da mucho y que le encanta. “No sé porqué pero desde la primera carrera que corrí allí, siempre me ha gustado, creo que tiene todo para que un piloto se divierta”.

“Me agrada que vuelva el público como también ocurrirá en San Luis Potosí. Porque son parte del show y sin ellos uno como piloto no se siente igual. Por otra parte agradezco la opinión que tiene Michel sobre mí y creo que he cumplido, porque el primer contacto que tuve con el Mercedes fue en Guadalajara y en tierras hidrocálidas en la carrera 1 tuvimos una ponchadura y en la segunda algo nos quitó potencia y en una pista como esa donde en el 60% se anda a full, es importante”, aclaró Franco.

Por último Michel Jourdain Jr. dijo que después de cada carrera intercambian mensajes con Michael Andretti. Y que pronto volverá a hacerle una visita para conversar sobre todo lo relacionado con el equipo.

