Joshua Kimmich provoca críticas tras revelar que no se ha vacunado. Joshua Kimmich sorprendió a propios y extraños al revelar que aún no se vacuna contra el COVID-19. El polifacético y estelar jugador de Bayern Múnich dio a conocer que decidió no inmunizarse de momento debido a las reservas que tiene alrededor de las dosis existentes contra el virus SARS-CoV-2.

Aunque Kimmich aseguró que no descarta vacunarse en un futuro, sus palabras despertaron polémica entre la sociedad alemana, ya que se considera que dio armamento para que los antivacunas mantengan sus teorías de conspiración y reticencia frente al inoculante.

“Todos conocemos y apreciamos la responsabilidad de Kimmich y por eso nos sorprenden sus declaraciones”, declaró Steffen Seibert, portavoz del gobierno de Alemania, tras conocer los comentarios controvertidos del jugador. Asimismo, el funcionario señaló que “hay respuestas a las dudas que él tiene y hay estudios que ojalá tengan una influencia sobre él”.

Joshua Kimmich provoca críticas tras revelar que no se ha vacunado contra el COVID-19

Por su parte, Alena Buyx, presidenta del Comité de Ética alemán, lamentó que la postura del futbolista pueda provocar dudas en otras personas. “Ahora se trata de explicarle a todo el mundo que esos efectos a largo plazo no existen y evitar que la gente piense que como Kimmich tiene dudas ellos también tienen que tener dudas”, declaró.

Además, Karl Lauterbach, experto en temas sanitarios del Partido Socialdemócrata, se ofreció a personalmente tener una conversación con Joshua para despejar sus dudas alrededor de la vacuna y su seguridad.

Las declaraciones de Kimmich llegaron después de que Julian Nagelsmann dio positivo por COVID-19 y tuvo que dirigir a distancia el fin de semana.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen