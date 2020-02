Josh Reddick recibe amenazas de muerte por robo de señales. Josh Reddick denunció que ha sido víctima de amenazas a través de las redes sociales debido al escándalo de robo de señales que implementaron los Astros de Houston, actual equipo del jardinero derecho, entre 2017 y 2018. Reddick añadió que las intimidaciones han sido extendidas hasta su familia.

Astros outfielder Josh Reddick just told reporters he has received death threats via social media — and that in one case someone wished cancer upon his children. Reddick said he’s not the only one in the Astros’ clubhouse who had received death threats, either. — Jeff Passan (@JeffPassan) February 21, 2020

“Solo ves las primeras cosas en tu caja sugerida y solo dice: ‘Mataré a tu familia. Mataré a tus hijos. Bla, bla, bla. Es deprimente leer porque se trata de un juego de béisbol. No vale ese tipo de medida drástica”, señaló el jugador de Houston en entrevista durante los Entrenamientos Primaverales del equipo.

Josh Reddick said that, earlier this month, he posted a video of one of his five-month-old twins rolling over. A comment immediately read “I hope your kid gets cancer.” Others he’s gotten said “I will kill your entire family.” — Chandler Rome (@Chandler_Rome) February 21, 2020

Josh Reddick, quien se encuentra en su cuarto año con los Astros, mostró su preocupación por las amenazas recibidas y expresó que se preocupa por el bienestar de su esposa y de su hijo de cinco meses.

Josh Reddick said both he and his wife have received death threats this entire month via social media. “I’m not the only one,” he said, pointing toward his teammates in the clubhouse.” Reddick implored the league to protect the Astros players and their families this season. — Chandler Rome (@Chandler_Rome) February 21, 2020

“Para mí, que tengo un hijo de casi 5 meses, va a ser bastante aterrador porque mi esposa va a querer hacer muchos viajes por carretera solo porque quiera tener mi ayuda para criarlos y hacer nuestro crianza de los hijos. Así que definitivamente es algo en lo que puedes pensar todas las noches”, agregó.

Reddick aseguró que los beisbolistas de Houston deberán recibir mayor seguridad debido a las amenazas que han recibido y señaló que un punto en el que deberán poner especial atención será al momento de ingresar y salir de los hoteles en los que se hospeden.

Cuando el fanatismo llega al extremo de amenazar de muerte a un jugador y desear que a sus hijos les dé cáncer, es tan perturbador, como enfermizo y despreciable.

Esto le ha dicho a la prensa Josh Reddick de acuerdo a @JeffPassan — Fernando Álvarez (@FerAlvarez) February 21, 2020

“Hay maneras de agregar seguridad a muchos lugares en el camino, ya sea en nuestros hoteles, en el camino al campo. Obviamente, en el campo, es un ambiente mucho más hostil. Sé un poco más loco. Creo, también, en los hoteles porque ves a mucha gente haciendo cola en nuestros hoteles. Saben dónde nos quedamos, saben a qué hora generalmente vamos al estadio de béisbol y a qué hora volvemos”, declaró Josh Reddick.

El OF de #Astros Josh Reddick acaba de decir a los periodistas que ha recibido amenazas de muerte a través de las redes sociales, y que en un caso alguien le deseaba cáncer a sus hijos. Reddick dijo que no es único en Astros que había recibido amenazas de muerte. https://t.co/jeEfXyS26v — Enrique Rojas/ESPN (@Enrique_Rojas1) February 21, 2020

De acuerdo a Carlos Correa, parador en corto del equipo, Reddick fue uno de los peloteros que no participó en este esquema para tomar ventaja de los pitchers de los clubes rivales.

Josh Reddick, outfielder de Los Astros y uno de los que menos se benefició por cierto, dice que ha recibido amenazas de muerte y que la gente inclusive le desea cáncer a sus hijos. Dice además que sus compañeros han sufrido lo mismo. https://t.co/cp5ThpIzR5 — Roberth Pérez (@RoberthEperez17) February 21, 2020

El escándalo de robo de señales de los Astros de Houston en uno de los más grandes de los últimos años en las Grandes Ligas. Debido a esto, tres managers perdieron su empleo por su involucramiento en este esquema para realizar trampas.

Carlos Correa nombra a los peloteros de los Astros a los que no les gustaba usar el sistema de la papelera: José Altuve, Josh Reddick y Tony Kemp. https://t.co/tNdqiQpjsM — Alejandro Villegas (@alejandrovg32) February 15, 2020

Los jugadores de Houston han sido duramente criticados por sus compañeros de profesión e incluso algunos lanzadores han expresado abiertamente su deseo por golpear intencionalmente a los bateadores de los Astros por haber ensuciado el deporte.

