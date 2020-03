Josh Norman acuerda con Buffalo por un año. De acuerdo a múltiples reportes, los Bills de Buffalo habrían llegado a un acuerdo con el esquinero Josh Norman. Según la información que comenzó a circular este lunes, el ex jugador de las Panteras de Carolina y de los Pieles Rojas de Washington firmaría un contrato de un año a cambio de seis millones de dólares y que podría ascender hasta ocho millones de dólares si cumple con todos los incentivos.

Bills agree to terms with CB Josh Norman on one-year deal worth up to $8M. (via @MikeGarafolo) pic.twitter.com/bko3KTFrWY — NFL (@NFL) March 9, 2020

Norman fue dejado en libertad hace algunas semanas por Washington y comenzó a visitar a algunas franquicias para continuar su camino en la NFL. El esquinero había firmado un acuerdo de cinco temporadas y 75 millones de dólares con los Pieles Rojas en 2016, sin embargo, a falta de una temporada para finalizar su contrato, el equipo de la capital decidió dejarlo en libertad.

Sources: #Bills have agreed to terms with CB Josh Norman to a one-year deal worth $6 million base value with incentives that can get him to $8 million. Norman reunites with Sean McDermott, his defensive coordinator all four seasons with the #Panthers. — Mike Garafolo (@MikeGarafolo) March 9, 2020

Josh Norman iba a recibir 12.5 mdd en su última campaña con Washington.

Josh Norman spoke to several teams following his release and quietly visited Buffalo. He decided on a one-year deal with the #Bills because of his familiarity with the defensive system and the talent around him, including Tre’davious White on the other side of the field. — Mike Garafolo (@MikeGarafolo) March 9, 2020

En Buffalo, el defensivo se reunirá con Sean McDemortt, quien fuera su coordinador defensivo en las Panteras de Carolina, escuadra en la que saltó a la fama por sus pegajosas marcas a los receptores y sus acrobáticas jugadas para robar ovoides en el aire.

A pesar de ser uno de los mejores en su posición en los últimos años, el rendimiento de Norman en los emparrillados ha comenzado a declinar. Su baja de juego en las temporadas más recientes, aunado a su personalidad polémica, lo llevó a ser cortado de Washington.

Un año y 8 millones. Llega a Buffalo Josh Norman. El primer agente libre de Bills este año. pic.twitter.com/pGtWYxisvS — BuffaloBillsEspañol (@BuffaloBillsEsp) March 9, 2020

En los Bills podría hacer mancuerna con el esquinero estrella del equipo, Tre’davious White, quien en tan solo tres años se ha posicionado como uno los defensivos más talentosos de la liga.

En ocho campañas en la NFL, Josh Norman suma 14 intercepciones, 12 balones sueltos forzados y dos anotaciones defensivas. El esquinero fue incluido en el All-Pro Team de la temporada 2015.

