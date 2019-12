Josh Jacobs no jugará el último partido con Oakland

Los Raiders de Oakland disputarán su encuentro final del temporada 2019 de la NFL sin su corredor titular, Josh Jacobs. El novato sensación se sometió a una operación hace un par de días para tratar una infección en la piel de una de sus piernas y no espera que esté disponible para encarar el duelo ante los Broncos de Denver.

El jueves, Jon Gruden, entrenador de los Raiders, mencionó que la cirugía a la que se sometió Josh Jacobs no sería la causa por la que no vería acción ante Denver, sin embargo, no mostró seguridad en que el corredor sería dado de alta a tiempo para el juego final del 2019. Jacobs se perdió dos de los últimos tres juegos debido a una lesión de hombro.

Josh Jacobs no jugará el último partido con Oakland, con la calificación en juego.

La baja de Josh Jacobs en un golpe duro para Oakland, que busca su pase a la postemporada en un escenario que luce complicado. Los Raiders deberán ganar ante los Broncos y esperará a que tanto los Acereros de Pittsburgh como los Titanes de Tennessee pierdan para poder colarse como el sembrado número seis de la Conferencia Americana.

Jacobs, candidato al premio Novato del Año, ha sido un ‘caballito de batalla’ para Oakland en su primera temporada en la NFL. El egresado de la Universidad de Alabama es el octavo en la liga en yardas terrestres (1,150), a pesar de perder dos partidos. Lidera a todos los jugadores de primer año en yardas por tierra, anotaciones terrestres (7) y yardas desde la línea de golpeo por juego (101.2).

Síguenos en Facebook ED deportes