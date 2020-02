Josep Guardiola continuará en el City. Josep Guardiola ha dejado totalmente claro que seguirá como entrenador de Manchester City a pesar de la fuerte sanción que impuso la UEFA al club inglés. Los Citizens no podrán participar por los próximos dos años en competiciones europeas debido a que violó el reglamento de Fair Play Financiero de esta confederación.

Guardiola se reunió con los jugadores del plantel y expresó que se mantendrá en el cargo a pesar de los malos resultados que arrastra el conjunto en la Premier League y la ausencia de oportunidades jugar en torneos de clubes a nivel continental.

UEFA’s suspicions were aroused after Pep Guardiola paid £50m for John Stones and £1,200 for this shite cardigan. pic.twitter.com/FB3oA9bzVF

El ex entrenador del Barcelona aseguró que es momento de mantenerse unidos ante la situación, donde estará ´firme´ con el equipo. “En cualquier liga en la que estemos, todavía estaré aquí. Incluso si nos ponen en la Liga Dos, todavía estaré aquí. Este es un momento para mantenernos unidos”, expresó Guardiola.

De acuerdo a la información de Sky Sports algunos de los jugadores se mantendrán en la misma posición, tal es el caso de Raheem Sterling que no presionará a la directiva para salir del equipo.

