José Sabates destaca NASCAR México.

José Sabates es figura emblemática en el desarrollo de NASCAR Estados Unidos fuera de su país de origen y el apoyo a pilotos mexicanos para incursionar en The National Association for Stock Cars Auto Racing, Inc. (NASCAR).

“NASCAR PEAK México Series 2021 fue una temporada muy competitiva y con muchas sorpresas. Casi todas las carreras llegaban al final sin saber quién iba a ganar. La verdad que fueron emocionantes para el público, los equipos y sobre todo para los pilotos, que se comportaron como grandes profesionales”, expresó.

Sabates felicitó a todos los involucrados por llevar este magnífico show del deporte motor a todas las plazas que se visitaron (Guadalajara, Monterrey, Puebla, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tuxtla Gutiérrez y Querétaro), donde fue digno de ver el fruto de sus esfuerzos“.

Roberto Matosas: La Medicina de la Felicidad

Chiesa baja el resto de la temporada con Juventus

“Nosotros, en Estados Unidos, estamos muy contentos de cómo se desarrolló el año y apreciamos cómo todos dejaron su sudor para que el “show must go on” (el espectáculo debe continuar).No nos podemos olvidar a los pilotos y equipos, que se merecen grandes felicitaciones, y que sepan que los esfuerzos que ofrecieron no han sido en vano“.

“No menciono nombres, pues serían muchos y no quiero omitir alguno, así que me dirijo en general a todos los integrantes de NASCAR PEAK México Series, a los cuales le transmito mis mejores afectos y agradecimientos, nos veremos el año que viene. Prepárense para un gran 2022“, aclaró.

José Sabates destaca NASCAR México

José Sabates ha impulsado a jóvenes pilotos mexicanos para incursionar en NASCAR EU, entre los que destacan Daniel Suárez. Y en la actualidad a los hermanos Max y Federico Fico Gutiérrez, tanto en México como en Estados Unidos.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen