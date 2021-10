José Ramón Fernández revienta a Jared Borgetti en vivo. José Ramón Fernández ha protagonizado un sinfín de polémicas desde su llegada a ESPN y, no conforme con esto, añadió una más a su historial. El domingo por la noche, el legendario periodista deportivo se hizo de palabras con Jared Borgetti al grado de decirle que le “valía madres” si se enojaba con él.

Todo comenzó por los comentarios sarcásticos e irónicos que realizo Borgetti, quien recordó que Canadá se llevó los reconocimientos al empatar con México, solo para igualar sin goles ante Jamaica en su siguiente juego. “No restes méritos a los canadienses que bastante hacen con jugar al futbol”, dijo Joserra tras las palabras del Zorro del Desierto.

En pleno programa, José Ramón Fernández le gritó a Jared Borgetti, quien le recriminó por siempre atacar a la Selección Mexicana😱😱https://t.co/RWhUPa6SXI — AcciónLSR (@Accion_LSR) October 11, 2021

En otra parte del programa, Fernández increpó a Borgetti sobre su pronóstico de que Panamá llegará a Qatar 2022, lo que provocó el enojo del exfutbolista. “Entonces tú que sabes mucho más de futbol que todos, dinos. Tú alabas todo lo que hacen Estados Unidos y Canadá, pero todo lo que hace México está mal, de todo te quejas de lo que hace en futbol México, entonces quién va al Mundial, dinos”, respondió Jared.

José Ramón Fernández revienta a Jared Borgetti en vivo y le dice que le “vale madres si se enoja”

Esto provocó la respuesta final de Joserra, quien pidió a Borgetti no enojarse, aunque señaló que le valía madres si lo hacía, todo en plena transmisión en vivo. “No te enojes, obviamente México estará en el Mundial con Estados Unidos y Canadá. No te enojes aunque me viene valiendo madres si te enojas conmigo. Te recuerdo que Panamá tendrá que jugar en México, en Canadá y en Estados Unidos, para que sepas”, remató Fernández.

"Seamos serios": José Ramón 'explota' contra Borgetti en programa de ESPN https://t.co/xCaaKjQjIS pic.twitter.com/AgFD8sk2ja — MedioTiempo (@mediotiempo) October 11, 2021

El resto de los invitados al programa Futbol Picante rieron ante el intercambio, pero se mostraban incómodos por lo vivido.

