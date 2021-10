José Ramón Fernández llama estúpido a David Faitelson al aire. David Faitelson es el alumno más importante que ha tenido José Ramón Fernández, sin embargo, esto no lo salva de ser troleado por su maestro. En la edición del miércoles de Futbol Picante, Joserra le recordó a Faitelson uno de los mayores insultos que ha recibido en televisión internacional.

Todo comenzó en un acalorado debate que nació a raíz de que José Ramón reconoció que los Pumas han jugado mejor en las últimas jornadas. Pero su comentario no cayó nada bien en David, quien le recordó que el equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) está muy lejos de su odiado rival: América.

“Yo no sé José Ramón, con qué cara dices que Pumas tiene derecho a algo cuando tiene ‘¿cuántos puntos de diferencia con el América?’. El América está jugando en una liga y Pumas en otra liga; 31 puntos por 14”, respondió David.

José Ramón Fernández llama estúpido a David Faitelson al aire y le recuerda el insulto de Ricardo Peláez

Joserra no guardó silencio y pidió a la gente no hacerle caso a Faitelson, debido a que su comparación con América son “puras babosadas”. Esto encendió más a David, quien recordó que Fernández solía exaltar los buenos equipos de los Auriazules.

“Nací viendo a un hombre que me decía: ‘aquí están los Pumas poderosos para vencer al América’; eso me decían en DeporTV los domingos”, recordó Faitelson. La discusión no acabó ahí y Joserra tuvo la última palabra y la aprovechó para decir a su discípulo que es un “estúpido”. “Naciste de milagro, Faitelson, y como dijo Peláez: ‘eres un estúpido’”, concluyó Fernández.

