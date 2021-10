José Ramón Fernández felicita a América en su aniversario. Este martes, América cumple 105 años de historia y recibió un sinfín de felicitaciones en redes sociales. Sin embargo, una llamó la atención sobre las demás. A través de su cuenta de Instagram, José Ramón Fernández felicitó a las Águilas y a su dueño por su aniversario y lo hizo con una cordialidad que causó extrañeza en más de una persona.

El periodista de ESPN, conocido por ser al enemigo número uno de los Azulcremas, llamó a las Águilas un equipo “fundamental” en la historia de la Liga. Asimismo, mandó un cálido saludo a Emilio Azcárraga Jean, propietario de la franquicia y de Televisa, empresa con la que está enemistado Joserra.

Hoy quiero mandar un fuerte abrazo al @ClubAmerica , a mi estimado @eazcarraga y a todos los americanistas por sus 105 años. Más de un siglo de ser parte fundamental de la historia del fútbol mexicano. ¡Felicidades Emilio! pic.twitter.com/VO7Eq6y6cR — José Ramón Fernández (@joserra_espn) October 12, 2021

“Hoy quiero mandar un fuerte abrazo al club América, a mi estimado Emilio Azcárraga Jean y a todos los americanistas por sus 105 años. Más de un siglo de ser parte fundamental de la historia del fútbol mexicano. ¡Felicidades Emilio!”, escribió Fernández este día.

José Ramón Fernández felicita a América en su aniversario y lo llama un “histórico” de la Liga Mx

Pero el polémico antiamericanista no fue el único en felicitar al club de Coapa en su cumpleaños. Miguel Layún, actual futbolista de América, mandó un mensaje a su equipo al escribir: “¡105 años de ser el MÁS GRANDE! Gracias por las alegrías que me diste como aficionado y las que me permitiste vivir juntos… y lo que vendrá”, escribió el veracruzano.

Asimismo, Luis Roberto Alves, “Zague”, se unió a las felicitaciones en redes sociales y mandó un abrazo al equipo de sus amores. “Imagínense ser aficionado desde niño de un equipo y al final del sueño todo se vuelve realidad y te conviertes en el máximo goleador de la historia de ese club de tus amores. Gracias a mi padre (QEPD) q por él me hice americanista!! Feliz aniversario querido y adorado”, escribió.

Imagínense ser aficionado desde niño de un equipo y al final del sueño todo se vuelve realidad y te conviertes en el máximo goleador d la historia de ese club de tus amores. Gracias a mi padre (QEPD) q por él me hice americanista!! Feliz aniversario querido y adorado @clubamerica pic.twitter.com/lExV2GXvTf — Zague (@LRZague) October 12, 2021

América fue fundado un 12 de octubre de 1916, en el conocido día que recuerda la llegada de Cristóbal Colón a las Américas.

