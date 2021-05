José Luis Higuera y Salinas Pliego se declaran la guerra en Twitter. En su segundo torneo en la Liga de Expansión Mx, Atlético Morelia se logró colar a la final, aunque no podrá aspirar a ascender a la Liga Mx. Tras felicitar a la franquicia por su hazaña, Ricardo Salinas Pliego, otrora dueño de los Monarcas Morelia, se enfrascó en un duelo de tuitazos con José Luis Higuera, presidente de los Canarios, y terminó por llamar un “equipo de segunda división” a los purépechas.

Gracias @RicardoBSalinas te mando un saludo!! Y cuando un desafío vs @MazatlanFC https://t.co/Lc4yITkj6n — Jose Luis Higuera B (@JLHB33) May 8, 2021

Todo comenzó cuando Salinas Pliego felicitó a Morelia por llegar a la final, a lo que contestó Higuera con una petición para jugar un amistoso con Mazatlán FC, que anteriormente jugaba en la capital michoacana.

A poco te da miedo antes? Estamos listos para demostrarles en la cancha que somos de primera!! Animate no te me rajes!! 😜 https://t.co/geqlTQ5bm7 — Jose Luis Higuera B (@JLHB33) May 8, 2021

“Quiere ir a conocer el Kraken y ver al poderoso Mazatlan FC, ustedes también serán bienvenidos cuando les toque jugar ahí (cuando estén en primera)”, respondió a forma de troleo el propietario de los Cañoneros. La respuesta calentó a Higuera y aseguró que su club estaba listo para demostrar que pertenece al máximo circuito.

Gracias @RicardoBSalinas por la felicitación al @C_A_Morelia y aprieta a tu equipo de trabajo ya que no calificar ni en 12avo lugar es que de vdd les falta mucho. Hagamos un match en USA para ver que tan de primera son tus #mazapanes!! https://t.co/L4PrJEoyQ0 — Jose Luis Higuera B (@JLHB33) May 8, 2021

“No, no es miedo… pero primero ganen su final de ascenso (enfocados) y luego cuando estén en primera, les ganamos hasta a domicilio recuerda que para ser de primera hay que estar en primera, hay niveles. Felicidades por su triunfo y a darle con ánimo”, respondió el propietario de Tv Azteca.

José Luis Higuera no guardó silencio y regresó a la carga para recordar que Mazatlán FC no consiguió un boleto a la liguilla, a pesar de que 12 equipos clasifican a ella. “Gracias Ricardo Salinas por la felicitación… y aprieta a tu equipo de trabajo ya que no calificar ni en 12avo lugar es que de verdad les falta mucho. Hagamos un match en USA para ver qué tan de primera son tus mazapanes!!”.

Gracias por la preocupación mi querido @RicardoBSalinas pero con mucho orgullo y apoyo de socios Michoacanos vamos a donde digas. Pero veo que te da miedo, ya te dejo descansar tranquilo. Deseo no tengan problemas de descenso el año siguiente 😜 https://t.co/HuwOg224F2 — Jose Luis Higuera B (@JLHB33) May 8, 2021

Esto calentó a Salinas Pliego, que volvió a encender la polémica y llamó “equipo de segunda división” a Atlético Morelia. Posteriormente el dueño de los Morados aseguró que siente lástima por los empresarios que respaldan a los Canarios y recordó que él dejó sin futbol de la Liga Mx a la capital de Michoacán.

No… me dan lastima usted y sus socios michoacanos, mire que hacerlos gastar dioquis para luego humillarlos… ya ve que la gente no quedó muy contenta con que me llevara a mi equipo, si así siguen soñando con mi Morelia, ahora imagínese les ganemos por goliza jajaja. — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) May 8, 2021

“No… me dan lastima usted y sus socios michoacanos, mire que hacerlos gastar dioquis para luego humillarlos… ya ve que la gente no quedó muy contenta con que me llevara a mi equipo, si así siguen soñando con mi Morelia, ahora imagínese les ganemos por goliza jajaja”, concluyó.

Perfecto mi querido @RicardoBSalinas esa es la actitud, te mando un abrazo y espero saludarte de nuevo pronto y cuentas con todos los #Michoacanos para un partido con causa. 👍 https://t.co/KmjgsJAfxh — Jose Luis Higuera B (@JLHB33) May 8, 2021

La guerra de tuitazos siguió y finalmente ambos directivos acordaron llevar a cabo un partido amistoso entre Atlético Morelia y Mazatlán FC.

