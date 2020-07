José Luis Higuera revienta a jugadores de Chivas. José Luis Higuera, exdirectivo de Chivas, reveló algunos de los problemas que vivió con jugadores de Guadalajara y aseguró que algunos se comportaban como “virreyes”. El ‘Tío’ culpó a ciertos elementos de no respetar los acuerdos a los que se llegaban con la directiva, como premios económicos.

José Luis Higuera: 'Algunos jugadores de Chivas se sentían virreyes' https://t.co/qmvVI3puft — MSN México (@MSNMex) July 20, 2020

“El problema es que no aceptan entre el representante y el jugador quieren escuchar lo que ellos quieren. Si aceptan un contrato quieren ellos a fuerza que se a cambio de algo por algo y que tú se la jures y se la cumplas, aunque ellos igual y no cumplen… pero si no se da no lo saben aceptar, y menos cuando pega en su bolsillo, pero hay muchos jugadores que malentienden su popularidad y se sienten virreyes y eso no se vale”, expresó Higuera en entrevista con Fox Sports.

"LLEGUÉ A CHIVAS PARA SALVAR EL PATRIMONIO DE UN GRUPO"#AgendaFOXenCasa Un adelanto de la charla de @fersch_4 con José Luis Higuera Confesó la razón de su llegada a Chivas y además aseguró que "algunos jugadores se creen virreyes"@MonicaArredondo @ruubenrod @lmsauret pic.twitter.com/uyeqSUkDpH — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 20, 2020

Por otra parte, aseguró que llegó a Chivas, debido a su amistad con Jorge Vergara, expropietario del Rebaño Sagrado, con la finalidad de rescatar el patrimonio de un grupo de persona. Además, confesó que no extraña al equipo.

“Llegué a Chivas por una amistad (…) por una situación muy compleja que era salvar el patrimonio de un grupo, en el cual había un activo deportivo. La empresa era cinco veces más grande que el club de futbol no extraño a chivas porque siempre supe que era un proyecto que tenía un inicio y un fin”, agregó.

"Yo sabía que era un proyecto que tenía un inicio y que tenía un fin y nunca me desubiqué". 🗣️https://t.co/1n7rv6o2OL — Esto en Línea (@estoenlinea) July 20, 2020

José Luis Higuera se convirtió en uno de los propietarios de Atlético Morelia, escuadra de la Liga de Expansión Mx, tras un breve paso por la televisión.

