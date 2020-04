José Luis Higuera pone en su lugar a Ángel Reyna. Hace unos días, José Luis Higuera, ex directivo de Chivas, protagonizó una pelea virtual con Rodolfo Pizarro. Este entretenido pleito llamó la atención de Ángel Reyna, otrora jugador del Rebaño Sagrado, quien aprovechó los dimes y diretes para acusar al ex dirigente de estar acostumbrado a “amenazar”.

¡Ahora fue Ángel Reyna, quien profundizó sobre su partida de Chivas!🧐 Se siguen destapando algunas situaciones del pasado en torno a Guadalajara, y José Luis Higuera permanece en el ojo del huracán🗣️https://t.co/TYFDhjz54e pic.twitter.com/WgvwqBtkaF — MARCA Claro (@MarcaClaro) April 7, 2020

Sobre las acusaciones de Reyna, José Luis Higuera, ahora comentarista, afirmó en ESPN que no tiene “cola que le pisen” y develó que tuvo que tomar “posturas fuertes” con el ex atacante de Guadalajara cuando ambos coincidieron en el club tapatío.

Ángel Reyna reiteró que tiene pruebas de lo que Higuera hizo indebidamente en Chivas https://t.co/pd4zpgk1xD 😱😱 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 7, 2020

“No tengo cola que me pisen, no me quedé con ningún dinero ni lo amenacé para que me diera dinero. Eran posturas fuertes, sí tenía que tener con él posturas fuertes”, comentó en el programa ‘Futbol Picante’.

"No tengo cola que me pisen". 🗣 José Luis Higuera sobre las acusaciones de Ángel Reyna 👀https://t.co/ObkYiJFSva — Futbol Picante (@futpicante) April 8, 2020

El ex CEO de las Chivas aclaró cómo se dio la salida de Ángel Reyna e indicó que la baja del futbolista se determinó en conjunto entre la directiva, cuerpo técnico, que en aquel tiempo encabezaba Matías Almeyda, y los jugadores del primer equipo.

“Él dice que soy un mentiroso, es su apreciación, fue una situación que yo heredé, él tenía una división con el grupo. Llegamos Matías Almeyda y yo, y nos enfrentamos a una situación en la cual junto con Jorge determinamos que los jugadores fueran los que determinaran si regresaba o no Ángel al grupo”, agregó.

José Luis Higuera invita a Ángel Reyna a sacar los videos que tiene en su poder. 😱https://t.co/llOBPdcc8g — ESPN.com.mx (@ESPNmx) April 8, 2020

Por último, José Luis Higuera reveló que lo sucedido en Chivas con Ángel Reyna fue previsto por el otro dueño del club, Jorge Vergara, quien advirtió a su director general de las formas en las que actuaba el atacante. “Fue una situación hablada con Jorge, me dijo: ‘Te va a pasar eso, es el estilo de Ángel, tú no te preocupes”.

Gracias, @AngelReynaFut por el tiempo. Agradable charla que pueden seguir en la cuenta de Instagram de @Historia_Chivas. “Néstor, “Chepo” de la Torre y Omar Bravo le robaron dinero a Jorge Vergara y a los jugadores”. “José Luis Higuera es un payaso”. Durísimo Ángel Reyna. — Luis Leyva (@luisleyva10) April 7, 2020

En los últimos días, Ángel Reyna ha utilizado las redes sociales para hablar acerca de su etapa en el Rebaño Sagrado y levantó polémica al acusar de robo a Néstor de la Torre, José Manuel de la Torre y a Omar Bravo, a quienes señaló de apropiarse de premios económicos entregados por Jorge Vergara.

