José Luis Higuera ‘desestabilizó’ a las Chivas de Almeyda. Chivas vivió una época dorada bajo el mando de Matías Almeyda. Alcanzaron siete finales y conquistaron cinco títulos. Sin embargo, todo cuento de hadas tiene su villano y su final. En este caso, el malo del cuento fue José Luis Higuera quien se encargó de ‘destruir’ aquel cuadro campeón.

Para Oswaldo Alanís, el ahora ex directivo del Rebaño Sagrado, fue el encargado de desestabilizar aquel plantel. El central mexicano aseguró que a Higuera le ‘gustaba’ tener enemistados al cuerpo técnico con los jugadores.

Alanís habló de sus experiencias dentro de la institución rojiblanca. Afirmó que no le gustó la actitud de Higuera con respecto a algunas situaciones y lo tachó de poco ‘ético’.

“Hubo varios casos con distintos compañeros donde las situaciones no fueron de lo más ético y lo más humano posible que creemos que se pudo haber actuado. Conmigo hubo varias etapas y detalles internos que pasaron, pero no me gustó cómo fue su reacción y su trato posterior a eso”, agregó el ahora central de San José Earthquakes, equipo que dirige Matías Almeyda.

En la pretemporada de camino al Clausura 2018, Alanís fue separado del plantel debido a su postura sobre una renovación de contrato. El central buscaba emigrar a Europa y el Rebaño Sagrado quería obtener ganancia alguna por lo que la directiva decidió ‘reprenderlo’.

La decisión provocó molestia en el interior del plantel y confrontó a los jugadores con Almeyda. La presión por parte de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales, así como de la opinión pública orilló a Higuera a dar macha atrás con la separación. Alanís regresó al plantel y Chivas levantó el título de la Liga de Campeones de la Concacaf.

“Con lo de la renovación y poder ir a Europa, fue un trato que no me gustó. Después entró Jorge (Vergara) y lo resolvió. Con José Luis ya no teníamos el mismo trato como tal, una persona que ya no te habla tanto y que te saluda, pero hasta ahí. Como persona, como ser humano es difícil, es algo no gusta, no es bonito vivir algo así, que suma. No es algo que agradezcas y no se le desea que traten así a otras personas. Lo digo porque hubo varios casos y situaciones en las cuales no fue lo más ético o lo más humano posible que creemos que se pudo haber actuado”, concluyó Oswaldo Alanís en declaraciones a la cadena Televisa.