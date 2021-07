José Juan Macías es presentado por Getafe. Esta mañana, José Juan Macías fue presentado como refuerzo de Getafe, con lo que cumplió su sueño de jugar en el futbol de Europa. El exdelantero de las Chivas habló con la prensa y agradeció la confianza que recibió del presidente de los Azulones y el apoyo del Rebaño Sagrado para emigrar al balompié de España.

“Agradecer, obviamente, la confianza del presi del Getafe y, obviamente, de Chivas, de dejarme las facilidades de venir acá, que es una meta que tenía y bueno, ahora que estoy aquí es solamente el principio. Queda demostrarlo en la cancha, obviamente lo voy a hacer con grandes actuaciones y goles y lo demás será historia. Lo único que queda de mí es agradecimiento y lo demás hablaré en la cancha”, dijo JJ.

El atacante recordó que conoce a Míchel González, entrenador de Getafe, después de que el español dirigiera por un año a los Pumas, y a manera de broma aseguró que lo hizo “sufrir” durante su paso por la Liga Mx.

“Me lo topé de rival en la liga, allá en México. Me sufrió como rival, ahora me toca tenerlo como míster, que me dé la confianza, desde el principio me recalcó la confianza, lo bien que me conoce y que está seguro que lo voy a hacer bien y yo también lo estoy. Quisiera remarcar esa confianza que me ha dado el míster antes de venir acá y que es una grandísima persona”, añadió.

José Juan Macías es presentado por Getafe; se compromete a respaldar en la cancha la confianza de la directiva

Macías aseguró que desea portar el número 9 en su dorsal, pero esa decisión aún no ha sido tomada por el club. Además, corrigió a un reportero que confundió su nombre y lo llamó Juan José, sin embargo, no rectificó ante este mismo error que cometió el presidente del club, Ángel Torres.

Finalmente, José Juan Macías minimizó las críticas que ha recibido de la prensa mexicana y aseguró que no está interesado en ellas. “Me da igual lo que digan los medios en mi país, y en todas partes. Yo sé quién soy y solamente los que están alrededor de mí saben lo qué ha pasado. Entonces, lo que se diga o deshaga fuera de, no es de mi incumbencia”, concluyó.

Macías se fue a préstamo por un año a Getafe y el acuerdo realizado entre Azulones y Chivas cuenta con una opción de compra al término de la cesión.

