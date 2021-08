José Juan Macías confía en explotar su talento con Getafe. José Juan Macías fue convocado por Míchel y podría debutar este viernes con Getafe en LaLiga. A escasas horas de cumplir su sueño de jugar en Europa, el canterano de Chivas aseguró que no se siente presionado por estar a prueba un año, al llegar a préstamo, y señaló que buscará demostrar su talento y ser feliz en la cancha.

“Para empezar no hay presiones y por eso no sería una presión extra, tengo un año y voy a gestionar este año para pasarla disfrutando que es de la manera que puedo demostrar y sacar lo mejor de mí, siendo feliz y obviamente sé que debo y voy a demostrarlo en este periodo, es un tiempo correcto y suficiente para mostrar mi calidad”, declaró en entrevista con ESPN.

Asimismo, reconoció que llegar a España le permitirá aprender aún más y explotar todo su talento como jugador.

“Creo que en todas las facetas será un explotar mío, en la parte de la cancha habrá un crecimiento abismal en muchas cosas que a lo mejor no me conocían porque ahora las estoy desarrollando, seguramente también lo haré en otras cosas que tal vez ya me conocían pero ahora las haré al máximo nivel y obviamente como persona ya vivir solo es diferente”, añadió JJ.

Finalmente, Macías reveló que Míchel le pidió que no juegue de punta y que busque moverse a lo largo del área para crear oportunidades.

“Michel quiere que no sea ese J.J. Macías que al final de los últimos torneos estaba más de punta y parado como jugando de poste y siendo un referente en el área, lo que Michel busca es lo que a mí me gusta, salir del área, estar en contacto con el balón, no solamente estar estático sino llegar por sorpresa”, concluyó.

Getafe debuta en LaLiga esta tarde como visitante ante Valencia.

