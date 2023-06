José Islas gana el Campeonato Nacional Amateur.

El mexicano obtuvo una exención para el U.S. Amateur

Atizapán, Estado de México.- Sobrellevando los nervios típicos de una ronda final, el hidalguense José Cristóbal Islas llegó a un total de 10 bajo par y se impuso en el Campeonato Nacional Amateur, evento perteneciente al calendario del Comité de Torneos de la Federación Mexicana de Golf (FMG).

El jugador de 20 años entregó una tarjeta final de 66 golpes (-5) y eso le permitió separarse por diez impactos del regiomontano Rodrigo Barahona (E) para lograr la victoria en el torneo más emblemático del golf amateur mexicano.

“Yo me veía ganando este torneo antes de llegar, me veía levantando el trofeo y pensando qué iba a decir en una entrevista. Trabajo para esto y nos tocó lograrlo esta semana, es un trofeo especial para mí y me hace muy feliz”, aseguró Islas.

Además de levantar la copa el golfista nacido en Pachuca, Hidalgo se fue a casa con una invitación extendida por la USGA para jugar el U.S. Amateur. La edición 123 de dicho campeonato se llevará a cabo en Cherry Hills Country Club del 14 al 20 de agosto de 2023.

“Le agradezco a todo mi equipo, la verdad no podría hacer esto sin ellos, todos saben quienes son, lo que hacen conmigo y cómo trabajamos. Agradecerle en especial a mis papás que son los pilares de mi equipo”, concluyó el jugador mexicano mejor ubicado en el World Amateur Golf Ranking.

A pesar de finalizar con 286 (+2), mismo acumulado que el venezolano Virgilio Paz, el mexicano Sebastián Gamboa completó el podio por comparación de tarjetas considerando el score del último día.

La Federación Mexicana de Golf agradece el apoyo de sus patrocinadores Conade, USGA, Hertz, Aeroméxico, Titleist, Electrolit, Posadas y Adidas por impulsar el golf mexicano y hacer posible la exitosa realización del Campeonato Nacional Amateur.

