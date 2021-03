José Cardozo asegura que Gignac no es el mejor delantero de la historia de la Liga Mx. Los logros de André-Pierre Gignac en la Liga Mx han generado un debate en torno a su lugar en la historia. Sobre esta discusión, José Cardozo señaló que el delantero de Tigres aún tiene un largo camino por recorrer para estar entre los mejores goleadores de todos los tiempos en México.

Para Cardozo, a Gignac aún 'le falta para ser de los mejores delanteros en #LigaMX https://t.co/Xv48i83l2Q — Futbol Picante (@futpicante) March 12, 2021

“Gignac pasa por un buen momento y le falta un poco más. Para estar con (Carlos) Hermosillo, falta. Es un jugador que admiro mucho, pero el tiempo dirá. Se ve en su rostro que no le gusta perder y es un líder”, declaró el histórico goleador de Toluca durante la presentación de su libro El Príncipe del Gol.

José Cardozo: Aún 'le falta' a André Pierre Gignac para ser de los mejores delanteros en Liga MX https://t.co/NtC4KYXSJR — MARIO PALAFOX (@MarioPalafox) March 12, 2021

Asimismo reconoció el talento del francés y aplaudió que se encuentre en el balompié mexicano. Sobre su impresionante récord de anotaciones con los Diablos Rojos, Cardozo reveló que nunca llevaba la cuenta de sus goles y aclaró que siempre buscaba dar más en la cancha.

“Yo no llevaba en mente cuántos goles llevaba en Toluca. Disfrutaba los goles. Nada de que hice dos goles y ahora me relajo. Amo esta profesión, me encanta entrenar y corregir errores. Yo intentaba jugadas muy difíciles que mis compañeros decían que no serían gol y yo repetía y repetía. Hay que entrenar y sé que los goles que hice no los hice para que rompan el récord y cada uno hace su carrera”, añadió.

📖 ⚽️ ¡Un sueño hecho realidad!



Hoy es un gran día para mi porque les presentaré mi libro, "Cardozo, Príncipe del Gol", escrito por Guillermo Garduño.



Los espero a las 12:00hrs en los canales oficiales de @tolucafc.



Atte. Pepe Cardozo 👹 pic.twitter.com/BVRVlJkoGt — José Saturnino Cardozo (@pepecardozo249) March 12, 2021

José Cardozo anotó 249 goles a lo largo de su brillante trayectoria en la Liga Mx y se encuentra en el cuarto puesto de los máximo romperredes del balompié nacional. El paraguayo es el segundo extranjero con más goles en México, solo detrás de Cabinho.

