José Antonio Safa gana el México Internacional Amateur.

Con total de 15-bajo par, el golfista del Campestre de Torreón se quedó con el título.

Colombia se coronó en el XX Torneo Internacional de Parejas.

El mexicano José Antonio Safa impuso toda su categoría este domingo y con una ronda final de 68 golpes se quedó con el triunfo en el XCIV México Internacional Amateur, torneo que se disputó en el Club Campestre de Torreón y forma parte del calendario de eventos pertenecientes a la Federación Mexicana de Golf (FMG).

Con un total de 269, 15-bajo par, el jugador lagunero, que inició la semana como gran favorito para llevarse el título, superó por tres impactos al saltillense José Dibildox, quien terminó con un global de 272, 12-bajo par.

Por su parte, el colombiano Daniel Faccini terminó con ronda de 70 para alcanzar un acumulado de 273, 11-bajo par, 273 y ubicarse en el tercer lugar del tablero de posiciones.

Mientras que en el cuarto sitio finalizó el mexicano Sean Citherlet, quien entregó tarjeta de 68 para un total de 275, 9-bajo par. El top-5 de la general lo cerraron el puertorriqueño Diego Saavedra y el tapatío Santiago de la Fuente con acumulados de 276, 8-bajo par.

“Si me dan mil lugares para ganar este torneo elegiría este lugar. Frente a toda mi gente y mis amigos. El que me hayan echado porras durante todo el fin de semana es algo muy especial para mí”, afirmó Safa, de 18 años, quien derivado de su victoria recibió una exención para disputar el U.S. Amateur. Además, de una exención de calificación local para el próximo U.S. Open.

Finalmente, este domingo se llevó a cabo la premiación del XX Torneo Internacional de Parejas, en el cual la dupla colombiana conformada por Daniel Faccini y Carlos Ernesto Rodríguez fue la vencedora.

(Fotos Joel Martínez / FMG).

