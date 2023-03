Jornada 9 del futbol de sala en la Quinta Etapa.

Rol de juegos jornada 9 del día sábado 11 de marzo.

(1pm) Federal 1 (blanco) vs Futbol de B. (negro), (2pm) Fenix (rojo) vs Pache (azul), (3pm) Deportivo FC (blanco) vs Futbol D B (negro).

(4pm) Anexados (negro) vs madrileños (azul), (5pm) Real Veracruz (rojo) vs Ranger (blanco), (6pm) Independiente (blanco) vs Porto FC (azul), (7pm) Atlético 5 ET (azul) vs Chocolatitos (verde).

