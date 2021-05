Jorge Pietrasanta explota contra Andrés Vaca y el Pollo Ortiz. Televisa intentó robar el rating de los partidos de la Selección Mexicana a Tv Azteca con la aparición de una polémica mancuerna de narradores, que incluso causó malestar al interior de la empresa de Chapultepec.

A Jorge Pietrasanta sí le dolió que Andrés Vaca y el 'Pollo' Ortíz lo relegaran en Televisa 😕



'Pietra' explicó lo que sintió cuando fue desplazado en el Mundial de Brasil 2014 👀👇https://t.co/7nN7T8Ys3d — SoyReferee (@SoyReferee) May 19, 2021

Jorge Pietrasanta, excronista de esta compañía, no se guardó nada y aseguró que la aparición de Andrés Vaca y Raoul Ortiz en los juegos del Tri fue precipitada, debido a que ninguno de los dos tenía la experiencia para hacer esto.

Estrenándose ahora! Las razones por las que Jorge Pietrasanta sale de Televisa. #TodosconToño



Vela en: https://t.co/Yr0lo2rU5b pic.twitter.com/MPrATRWKz3 — Antonio de Valdés (@adevaldes) May 17, 2021

“Decisión polémica y difícil para la empresa, para gente como Paco Villa, Enrique Bermúdez y para mí, también para Pollo (Ortiz) y (Andrés) Vaca porque iban llegando y no tenían los elementos suficientes, con inmadurez y falta de experiencia en lo laboral, al grado de que yo regresé a narrar la Selección Mexicana años después”, declaró en entrevista con Antonio de Valdés.

Jorge Pietrasanta explota contra Andrés Vaca y el Pollo Ortiz y explica su salida de Televisa

Pietra confesó que se sintió traicionado y relegado por Televisa, al ser colocado en un grupo de narradores de segundo nivel. “Después del 2010 en el que narras la final (de la Copa del Mundo), lo menos que esperas es mantenerte por el compromiso absoluto con la empresa… Que en el Mundial 2014 seas del ‘grupo de abajo’ de las transmisiones es un guamazo fuerte al orgullo”, añadió.

"Sí fue un guamazo fuerte al orgullo”: Jorge Pietrasanta al ser relegado por Andrés Vaca y Raoul Ortiz en el Mundial de Brasil



VIDEO ▶ https://t.co/CsexcaJlyc pic.twitter.com/vm1gePp0HA — La Afición (@laaficion) May 19, 2021

Finalmente, recordó que cuando decidió aceptar firmar con ESPN, Televisa lo bloqueó algunos meses antes de permitirle dejar la empresa.

Pasada la Copa del Mundo en #Brasil, Jorge Pietrasanta regresó a los micrófonos de #Televisa para narrar los partidos de la selección mexicana https://t.co/LckY4lukOq — Milenio (@Milenio) May 18, 2021

“En los contratos de Televisa hay una opción de tanteo que se refiere a que si algún otro medio te hace una oferta, ellos pueden igualarla o superarla y sigues en Televisa. En aquel momento (2016) era Yon de Luisa el jefe, ya estaba Francisco Javier González y ambos no querían que me fuera, tardaron meses y por fin me abrieron la puerta para marcharme a ESPN”, finalizó.

