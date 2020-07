Jorge “El Jarocho” Molina: Un “Tiburón Rayado”.

En charla con El Dictamen, Francisco Molina contó que su padre siempre le inculcó a él y su familia, el cariño por Veracruz.

Jorge “El Jarocho” Molina, “mi padre falleció el 19 de Junio de este año, en la ciudad de Monterrey.

Francisco, hijo de “El Jarocho” es actualmente director técnico de la organización del Dallas de la MLS, así trabaja con la Federación Mexicana de Futbol,

“Mi padre nació y vivió en 1ero de mayo en El Barrio de la Huaca. Jugó con sus hermanos que eran Tablajeros. En el equipo Asturias, que lo manejaba unos Españoles. Allí lo vieron unas personas del Fútbol y lo recomendaron al Irapuato Semanas después mi abuelo Francisco lo lleva en tren a Irapuato. El resto ya es historia”.

“Salió desde muy joven, a la edad de 15 años, a jugar con el Irapuato donde militó 3 años. De allí pasó al León, en donde también jugó 3 años”.

“Más tarde pasó a Rayados de Monterrey terminó su carrera jugando para el equipo de su tierra, los Tiburones Rojos de Veracruz”.

“La verdad creo que mi padre puso muy en alto, no solo al puerto, si no a todo el estado. Lo hizo con mucho orgullo. Y no solo en el futbol, si no en la vida, la forma que se vive en el puerto”.

Portero: Elizondo, Jorge Molina, David Siles, Héctor Siles, Paco Montes, Cuca Herrera. Abajo Pedro Damián, Peláez, Ubirazi. “Loquito” Ausin y Chucho Hernández.

“Salió de muy joven, a los 15 años para realizar su sueño, aunque su sueño siempre fue regresar y retirarse con su querido Tiburón rojo y así fue”.

“Es bonito que la gente que nos habla de futbol, cuando pregunta por él. no preguntan por Jorge Molina, preguntan por El Jarocho Molina”.

“Si mi padre jugara hoy, estuviera en la Selección seguro de eso. En los 60/70s a la Selección eran convocados puros de los equipos de la Ciudad de México o Guadalajara”.

“A la familia le gustaría eso, que los más jóvenes,que supieran que mi padre, Jorge El Jarocho Molina los representó con mucho orgullo. Unos de sus dichos en los convivios fue el de (ya lo dijo el santo Papa, Solo Veracruz es bello)”.

“Mis hermanos y hermanas, cuñados, cuñadas y sobrinos que vivimos muy poco tiempo en el puerto. Y aunque no todos somos nacidos allí, con mucho orgullo hablamos y defendemos al puerto cada ves que alguien saca el tema del Estado de Veracruz. Eso nos inculcó y nos dejó Jorge El Jarocho Molina”.

Francisco Molina siguió sus pasos, también es veracruzano y hoy trabaja con el equipo Dallas: “dirijo en el FC Dallas de la MLS. También trabajo con Selecciones de México. Escauteo jugadores México americanos acá en USA y soy eventual con selecciones menores de México”.

Aquí Francisco Molina, hijo de “El Jarocho” con la selección mexicana Sub-17 en los Estados Unidos.

“El Jarocho” Molina con Ángel Lama.

Algunas fotos de “El Jarocho” Molina.

