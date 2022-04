Jorge de la Parra debuta en los Tractocamiones con Top-5.

El debut llegó para Jorge de la Parra en los Tractocamiones, presentándose en la fecha inaugural de la Súper Copa 2022 el pasado fin de semana en el Autódromo Guadalajara, para salir con un importante y peleado Top-5 en sus manos.

Un reto nuevo ha llegado este 2022 para el piloto Jorge de la Parra, quien ha tomado el volante del tractocamión #29 Chevron / Delo. Con el que buscará tener un año importante en una de las categorías más emocionantes del automovilismo mexicano, los Tractocamiones. Campeonato que tuvo su primera competencia del año, con sede en el trazado tapatío de 2.4 kilómetros y siendo no puntuable.

Arrancando desde el puesto 9, es como Jorge iniciaba la carrera ante un clima extenuante que rebasó los 30°. Peleando desde la primera vuelta por recuperar posiciones y recordando que la parrilla de salida se forma de acuerdo al promedio de las tres prácticas llevadas a cabo durante el fin de semana.

Halcones de Xalapa Femenil cae con Adelitas de Chihuahua

Inicia ganando la Selección de Boca del Río

Por lo tanto, Jorge de la Parra tenía una buena participación, sin meterse en grandes problemas para lograr adelantar y terminar en la posición cinco. Sumando así su primer Top-5 en la categoría, demostrando que puede ser uno de los contendientes por el podio en este 2022.

“Me siento demasiado contento con esta oportunidad que se me está brindando. Sinceramente me he sentido muy bien en todos los aspectos aprendiendo de esta categoría, del tracto y dando mi mayor esfuerzo para mostrar mi mejor versión en este nuevo reto”.

“Se logró una buena carrera, un resultado que me motiva de cara a la que seguramente será una gran temporada. Agradeciendo de antemano a Chevron y Delo por esta gran oportunidad, por poner su confianza en mí. Espero poder darles carrera a carrera los resultados que merece este proyecto”.

Jorge de la Parra debuta en los Tractocamiones con Top-5.

Finalmente el 21 y 22 de mayo vuelve la emoción de la Súper Copa, con Jorge de la Parra llegando a Aguascalientes para subir al #29 Chevron/ Delo. A la caza de su primer podio en los Tractocamiones.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen