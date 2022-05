Jorge de la Parra a un paso del Podio en Tractocamiones.

A un paso del podio es como terminó Jorge de la Parra en la primera fecha puntuable de los Tractocamiones, siendo parte del festival de velocidad de la Súper Copa 2022, el pasado fin de semana en el Óvalo Aguascalientes México.

Jorge de la Parra volvió a tomar el tractocamión #29 Chevron / Delo, esta vez con el reto de sumar sus primeros puntos en el campeonato que tuvo como sede un trazado de 1,875 metros de longitud en suelo hidrocálido. En donde además se vivieron altas temperaturas que superaron los 30°.

El compromiso no era fácil, enfrentando la competencia pactada a 30 minutos de duración en donde se mantuvo peleando por estar en el podio hasta la última vuelta. Consiguiendo finalizar en el 4to sitio en apenas su segunda carrera a bordo de los llamados “Gigantes del Asfalto”.

“Sigue siendo una gran experiencia. Me voy adaptando al manejo que es muy distinto, no es nada fácil. Pero vuelta a vuelta me siendo mucho mejor y eso se ve reflejado en la carrera”.

“Evidentemente lo que se buscaba era el podio. Se estuvo peleando hasta el final y aunque no pudimos conseguirlo. Creo que se hizo un estupendo trabajo para quedar a un paso, así que no queda más que prepararnos para ir por ello en el siguiente compromiso”.

De la Parra pone su mira desde ahora en el Autódromo Hermanos Rodríguez, sede en donde querrá tomar el podio con el tracto #29 Chevron/ Delo. Los días 10 y 11 de junio en la Súper Copa.

