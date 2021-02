Jorge Croda: “El Golf ha salvado mi vida”.

Javier Tello / El Dictamen.

El deporte ha sido siempre una de las formas ideales de mantener un buen equilibrio entre la salud física y la salud mental. “Mente sana en cuerpo sano”. Y aunque algunos deportes son más populares y practicados que otros, cumplen todos ellos con la idea de la frase citada.

A principios del mes de enero salió a la luz el libro “Tu mejor tiro”, que se convirtió inmediatamente en Best Seller internacional en la librería en línea más grande del mundo, y que a decir de la crítica, ofrece una nueva y enriquecedora visión sobre el golf, un interesante y maravilloso deporte, como lo describe Jorge Croda, quien es veracruzano y radica hoy en los Estados Unidos.

En entrevista telefónica con El Dictamen, el golfista y escritor Jorge Croda dio a conocer aspectos de su vida. Su pasión por el Golf, su libro y la vida misma.

“Mi nombre completo es Jorge de Jesús Croda Morando, soy del Puerto de Veracruz. Nací el 6 de noviembre de 1963 y vengo de una familia muy conocida en Veracruz”, indica.

Comentó que realizó estudios básicos en colegios de Veracruz, posteriormente estudió dibujo técnico en la Facultad de Ingeniería. Y más tarde Ingeniería Industrial en Administración y de Sistemas en Monterrey, Nuevo León.

Su primer acercamiento con el golf dijo, fue a los 12 años, y aunque su padre no jugaba un vecino de ellos sí.

“Mi vecino Don Juan Cobo Rodríguez era muy aficionado al golf, y fue él una de las personas que me iniciaron. Me invitó a que fuera yo a jugar golf pues dijo, era un deporte que realmente valía mucho la pena puesto que las relaciones que se hacían ahí eran para toda la vida. Ahí conocí también al profesor Lucio Meléndez, quien era el profesional en aquel entonces en el campo de golf. Y él me dijo que era el deporte donde más contactos y relaciones tanto personales como de negocios iba yo a hacer en mi vida, y que además me servía como un deporte de formación. Porque los valores que te inculcan en el golf de alguna manera forman tu carácter”, detalló.

Mientras estudiaba en Monterrey recuerda, siguió jugando golf y haciendo relaciones a través del mismo. Como se lo había enseñado el profesional Lucio, y mediante esos acercamientos jugando, pudo encontrar trabajo y amigos que son ahora de toda la vida.

Graduado ya en Monterrey se traslada a Florida a realizar estudios de investigación aplicada y desarrollo tecnológico. Regresa a México, conoce en Veracruz a su actual esposa quien es de Puebla. Y posteriormente regresan a Houston en los Estados Unidos, y nuevamente el golf vuelve a ser parte de su vida. “A través del golf yo pude contactar con muchos proveedores. Y esa es la forma que hacen los negocios en los Estados Unidos, el golf es un medio a través del cual expone la personalidad de cada individuo”, resalta.

De regreso en México menciona, sufre un infarto, pero una vez recuperado se le presenta una oportunidad cuando es invitado a realizar trabajos en el campo de golf culminándolos con mucho éxito.

“Yo venía de este infarto y pues anímicamente había estado muy mal, y pues de alguna forma esto me sirvió, yo digo que el golf ha salvado mi vida, esto me sirvió para volver a tomar fuerzas y decir, bueno lo que pasó, pasó, y adelante a lo que sigue”.

Menciona a sus hijos Ximena, Jorge y María José, a quienes enseña a jugar golf con los valores que conlleva. Y a quienes este aprendizaje menciona, les brindó también muchas oportunidades años adelante.

Antes de partir a vivir a Estados Unidos participó dijo, en proyectos de enseñanza del golf dirigido a toda la gente entre ellos niños de bajos recursos.

Establecido ya en ese país se involucra con una organización sin fines de lucro llamada First Tee, que tiene como objetivo impactar la vida de los jóvenes mediante programas educativos que promueven el desarrollo del carácter y valores que mejoran la vida a través del juego del golf.

Ya en Estados Unidos realiza importantes trabajos en diversos campos de golf, que le hacen merecer el reconocimiento como mejor superintendente de campos de golf en todo Estados Unidos.

Hablando de su libro, Jorge Croda narra los motivos para escribir esta obra.

“Es un libro que yo venía ya pensándolo desde hace un par de años, sin embargo en esto de la pandemia de alguna forma yo empecé a trabajar en una introspección personal. Saber por qué era como era, por qué hacía lo que hacía, y en esa introspección fui conociendo un poco más de mí y de mi pasado y de cómo llego a ser lo que soy, pues bueno, me dio la oportunidad de poder decir, es el momento de hacer este libro no?, yo soy una persona que en momentos de crisis siempre veo la oportunidad en esas crisis, como dicen, en esos tiempos. “Hay gente que se pone a llorar y hay gente que vende pañuelos”. Yo vendo pañuelos, para mí eso es algo que me enseñó el golf”, enfatiza.

Es también dice, una semblanza sobre los mitos acerca del golf, y por qué mucha gente no lo juega. Porque piensan que es un deporte para ricos o para gente ya mayor. Lo cual él como autor aclara o desmiente manifestando sus amplios beneficios en cualquier persona.

En un tema del libro, sobre el aprendizaje revela. “Una de las cosas es que la gente muchas veces solita se bloquea, entonces tenemos que tener mente abierta para aprender. Y eso en cualquier ámbito de la vida, y es otro de los capítulos de los que habla el libro. Y de ahí voy haciendo una inmersión hacia lo que es el golf y el trabajo”.

“Otro punto, es el golf y el liderazgo, porque a final de cuentas tu puedes aprender a ser un mejor líder a través del mismo juego del golf, él te permite ir lidereando diferentes tipos de situaciones”.

“Llego a lo que es el autoliderazgo, porque quien no se sabe liderear a sí mismo, pues no puede liderear a nadie más. Entonces eso te lleva al conocimiento personal, a la introspección que precisamente es parte de lo que yo hice”.

Agrega que también el libro habla de liderear los ambientes de triunfo, es decir, cuál es el entorno que se debe de tener, cuál es lo mejor que se quiere para la familia y uno mismo.

“Muchas veces el medio ambiente en el que nos movemos es el que de alguna forma nos limita a poder crecer”, explica.

Relata que en otro punto el libro toca el tema de liderear a otros a través del ejemplo, una vez de haber aprendido a liderearse a uno mismo.

“Hablo también de lo que es liderear oportunidades, y cuando hablo de liderear oportunidades es precisamente el que tu compartas el conocimiento. Porque el compartir el conocimiento te va hacer crecer”, sostiene.

“Lo último que hablo es, las huellas que dejan huella, que precisamente habla de qué legado estas dejando tú a la gente. Sobre lo que tú hiciste, y te puedo comentar que mi legado es lo que yo estoy haciendo por los hispanos. Yo estoy abriendo una brecha interesante para las personas hispanas o de minorías, que de alguna forma puedan llegar a buenos puestos a grandes niveles aquí en Estados Unidos a nivel de golf”, subraya.

“Esto es prácticamente mucho de las cosas que yo he hecho, y pues este libro es una culminación. Cómo de alguna forma el golf ha funcionado en mi vida, y cómo quiero compartir esto para que las demás personas. Si no quieren jugar el deporte como tal, que aprendan los fundamentos del golf, porque aprender los fundamentos del golf al menos te garantiza ser una mejor persona”, recalca.

“Y uno de los mensajes que yo quiero darle a la gente es que “Somos el arquitecto de nuestro propio destino”, sí?. Y otra de las cosas también, es que no estás solo, siempre hay alguien a tu lado que va a ayudarte a crecer y te va a escuchar. Yo estoy a sus órdenes para quien quiera, con mucho gusto puedo compartir mis experiencias”, señala.

Finalmente habla emocionado sobre su nieta Camila de 4 meses de edad, a quien dedicó su libro como parte dice, de su legado para ella. Y comenta sobre un proyecto en marcha. Un First Tee para padres, para involucrarlos más en la vida de sus hijos a través del golf, y del próximo lanzamiento de su libro en idioma ingles a finales de este mes de febrero.

Antes de despedirse Jorge Croda hizo una invitación a todos quienes deseen conocer una revitalizante forma ver el deporte del golf, a adquirir este Best Seller. “Tu mejor tiro”, a través del Link http://amazon.com/dp/B08PPLRZY9.

