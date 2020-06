Jorge Campos desea entrenar a los Pumas. Jorge Campos es uno de los analistas de futbol más queridos por la afición mexicana. Desde hace algunos años, el ex portero de Pumas ha divertido a los televidentes junto con Christian Martinoli y a Luis García en las transmisiones de la Liga Mx. Pese a su fama, el ‘Brodie’ estaría dispuesto los estudios de televisión algún día para convertirse en entrenador.

En entrevista con el portal Bolavip, Campos habló sobre su deseo de entrenar a los Pumas, equipo con el que debutó en la primera división, y de coronarse como campeón con esta escuadra. El analista de Tv Azteca reveló que continúa su preparación como estratega y que solo espera la oportunidad para tomar a algún club en el balompié nacional.

¡JORGE CAMPOS QUIERE DIRIGIR AL EQUIPO DE SUS AMORES! "Quisiera algún día ser campeón con Pumas, si es que llegó a ser técnico. Eso está todavía muy lejano… Sigo estudiando, me sigo preparando a ver cuándo se me presenta o cuándo me animo": Jorge Campos para Bolavip @PumasMX pic.twitter.com/BAGXmjfQqJ — El PRODU (@ProduOficial) May 31, 2020

“No sé si me gustaría que fuera el primero (equipo que dirija), quisiera algún día ser campeón con Pumas, si es que llego a ser técnico, eso está todavía muy lejano. Sigo estudiando, me sigo preparando, a ver cuándo se me presenta o cuándo me animo”, mencionó el otrora arquero de la Selección Mexicana.

Jorge Campos desea entrenar a los Pumas y conseguir un título de la Liga Mx

Por otra parte, Campos indicó que los Universitarios no han tenido suerte con la contratación de futbolistas extranjeros que se logren complementar con los jóvenes que surgen de la cantera de los Felinos.

Jorge Campos mantiene el sueño de dirigir a Pumas hasta el título AS México pic.twitter.com/t6mHakq7DG — PumasGol (@pumasgolmx) May 31, 2020

“Pumas no ha tenido esa suerte de encontrar a los extranjeros ideales y que coincida con los jóvenes, porque Pumas siempre hemos pensado que tenía la mejor cantera y hay que seguir trabajando para ir a buscar esos talentos y en un momento que coincidan los talentos jóvenes con los extranjeros”, añadió.

El Inmortal Jorge Campos siempre a lo grande con @PumasMX 🏆https://t.co/YT0sg1hwwR — Dale Pumas (@DalePumascom) May 29, 2020

Jorge Campos fungió como asistente de Ricardo La Volpe en la Selección Mexicana que participó en la Copa del Mundo de Alemania en 2006. Desde entonces, se ha desempeñado en los medios de comunicación.

Síguenos en Twitter @ElDictamen