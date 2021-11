Jorge Campos culpa a la FMF y Liga Mx por el mal paso del Tri. Jorge Campos dio su punto de vista por los malos resultados y el pobre rendimiento de la Selección Mexicana en los últimos meses y culpó a los directivos de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga Mx por esta situación.

En entrevista con ESPN, el Inmortal, como es conocido en las transmisiones de futbol de Tv Azteca, indicó que el aumento de las plazas de extranjeros ha afectado la llegada de nuevos futbolistas mexicanos y por ende al Tri.

“En mis tiempos había cuatro [jugadores extranjeros] como límite, pero se trataba de jugadores de súper gran nivel que les enseñaban a los chavos a crecer futbolísticamente. Nosotros no avanzamos y seguimos en lo mismo. Si esto continúa, en el futuro no va a haber jugadores para la selección, vamos a tener problemas. No hay chance para los chavos, no tienen fogueo”, dijo Campos.

Asimismo, criticó que el balompié nacional no haya evolucionado en las últimas décadas, al mencionar que se tienen las mismas prácticas que en el pasado, como despedir directores técnicos ante los malos resultados.

“El sistema de hacer las cosas es el mismo de siempre. Se sigue haciendo lo mismo desde hace 30 o 40 años y la prueba está en que la Liga MX. Cuando pasa esto [mala racha], vamos contra los entrenadores, contra los jugadores, y más sobre los entrenadores; así es nuestro futbol, que no hemos entendido que lo más importante es lo deportivo”, añadió.

México perdió ante Estados Unidos y Canadá en un espacio de tres días y cedió el liderato del Octagonal Final de la Concacaf, lo que ha despertado nuevas críticas contra los jugadores y Gerardo Martino.

