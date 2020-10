Jorge Campos celebra un año más de vida.

Jorge Campos, icónico portero mexicano, está de fiesta este 15 de octubre con la celebración de su cumpleaños 54.

El mar de Acapulco, Guerrero, vio nacer a uno de los guardametas encargados de revolucionar la posición del portero, se destaca por supuesto, desde su habilidad para manejar el balón con los pies, opción que le permitió jugar como delantero en algunas ocasiones.

Al mismo tiempo, se ha generado el estereotipo de que el portero siempre usa el número ‘1’ en la espalda, bueno, pues Campos rompió con este pensamiento y cuando fue portero de los Pumas de la UNAM se atrevió a usar el dorsal ‘9’, en teoría, el de los goleadores.

De los 45 goles que hizo jugando en Primera División (o Liga MX), solamente uno fue ocupando la posición de portero.

Contra TM Gallos Blancos el 23 de abril de 1995, con el uniforme de portero cobró penal en La Corregidora , de acuerdo con Óscar Guevara y texto de Diego Benavides en TUDN.

No solamente tenía cualidades más allá de saber ocupar las manos y realizar atajadas espectaculares, también generó mucho revuelo y gran atracción por sus extravagantes uniformes, sin duda alguna, algo que solo pudo hacer un adelantado a su época.

Campos disputó tres Copas del Mundo con la casaca del Tri en Estados Unidos 1994, Francia 1992 y Corea-Japón 2002; sin embargo, se quedó con las ganas de acceder al famoso ‘quinto partido’.

Happy birthday, Jorge Campos! 🎉

The only goalkeeper to not have any saves in his highlight reel. 🎥 pic.twitter.com/C0bu72sutq

— Major League Soccer (@MLS) October 15, 2020