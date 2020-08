Jordi Cruyff reza para que Messi no se vaya de Barcelona.

Jordi Cruyff, hijo de la leyenda holandesa Johan Cruyff y director técnico del Shenzhen FC chino, habló para ‘El Larguero’ de La Ser y opinó acerca de Ronald Koeman, nuevo entrenador del FC Barcelona, al igual que externar su deseo para que Lionel Messi no se vaya.

El holandés reeveló que reza para que Messi se mantenga en el Barça: “¿Si temo que Messi se vaya este verano? Rezo para que no pase esto. Espero que pueda recapacitar y que le puedan convencer de que no hay que esperar durante tres años para tener resultados”, afirmó con seguridad.

Mientras tanto, acerca del nuevo DT culé expresó que tiene amplio conocimiento de la institución y sabe que se le ha presentado una gran oportunidad.

“Conoce el club, es leyenda, viene de hacerlo muy bien con Holanda. Era su oportunidad: ahora o nunca”, explicó Jordi sobre la llegada de Koeman.

Además, a través de Twitter, Jordi Cruyff quiso felicitar a su compatriota. “Buena suerte, Ronald!”, fue lo que externó para el técnico.

Por su parte, Jordi Cruyff, reveló sentir una gran frustración tras la dolorosa derrota del Barcelona en Champions League.

“¿El 2-8? Tengo que decir que me quedé media hora después mirando la tele… no me acababa de creer lo que acababa de ver. Las palabras de Piqué me parece que le salieron directas del corazón, me gustaron”, confesó.

Finalmente, reveló que no tiene intenciones de apuntarse con Víctor Fond y Xavi para la presidencia del equipo culé además de negar pláticas con Bartomeu en el verano.

“No me he comprometido con Víctor Font y Xavi para ir con ellos en su candidatura a la presidencia del Barcelona”, concluyó.

