Jordi Alba culpa a los jugadores de la crisis en Barcelona. Barcelona vivió una semana de pesadilla que coronó este domingo con un sorpresivo empate como local ante Cádiz. Debido a los malos resultados logrados en los últimos días, Jordi Alba fue autocrítico y señaló que los jugadores del club son los responsables por el mal momento que vive actualmente el cuadro Blaugrana.

“Es culpa nuestra. Muy jodidos. Un partido que teníamos dominado. Sabíamos que ellos se encerraban mucho y buscaban una contra, una acción aislada, y así ha sucedido. Una lástima. Y nada, los culpables somos nosotros. Dejamos ir una oportunidad única para estar más arriba. Hoy no ha podido ser”, declaró el lateral.

Alba, quien ha sido un pilar en los últimos años de Barcelona, no se desanimó y aseguró que aún queda mucho por delante en LaLiga y pidió a toda la plantilla “recapacitar” y “estudiar” para recuperar el camino rumbo al título.

Barcelona en casa no pudo con el Cádiz

Koeman está más decepcionado por empate ante Cádiz

“Queda mucho, pero no podemos dejar escapar los puntos de hoy. No hay excusas. Hoy teníamos una oportunidad única para estar arriba y no hemos podido ganar. Una lástima. Tenemos que recapacitar y estudiar muchísimas cosas”, añadió al término del cotejo.

Con el equipo hundido, ya que no logra cerrar la brecha con el Atlético de Madrid a solo 6 puntos, Ronald Koeman, Gerard Piqué y Jordi Alba hablaron con la prensa después de un decepcionante empate ante el Cádiz.



Barcelona fue igualado de último minuto por Cádiz este domingo y desperdició una oportunidad de recortar distancia con Real Madrid y Atlético de Madrid, segundo y primero lugar de la tabla respectivamente. Asimismo, cayó en su casa 1-4 ante PSG el martes en la ida de los octavos de final de la Champions League.

