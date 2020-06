Jordan presenta y pone a la venta su marca de tequila.

Cincoro es el nombre de la bebida que ha sacado a la venta la leyenda de la NBA.

Michel Jordan ha sacado a la venta su propio tequila, que lleva por nombre: Cincoro.

El ex jugador de los Chicago Bulls de la NBA está aprovechando al máximo que nuevamente se encuentra en la mira de todos gracias al documental The Last Dance que sacó Netflix.

El destilado de Jordan tiene un acabado suave y largo de gran calidad. La idea del basquetbolista nació en una pizzería de Nueva York dónde se encontraba platicando con el presidente de los Lakers, Wes Endesel.

En la plática se habló de las bondades que tenía el tequila y de cómo es una bebida baja en calorías. Y que además causa muy poca resaca.

El tequila está hecho con agave de dos regiones altas de Jalisco y tiene un proceso de cocción de 35 horas en destilerías de la región. Posteriormente se traslada a barriles de Whisky y ahí envejece por varios meses.

Las botellas de la bebida están hechas por artesanos tapatíos en el cual el mismo Michael Jordan estuvo trabajando para encontrar el diseño que le agradaba.

Además la botella es pentagonal y tiene una inclinación de 23 grados que representa el número que utilizaba Michael Jorda n cuando estaba en la duela.

Finalmente existen cuatro estilos de Cincoro; blanco reposado, añejo y extra añejo que se envejece por un periodo de 40 a 44 meses.

Nadie se resiste a los sabores del tequila y el ícono del básquetbol, Michael Jordan, lanza su propia marca hecha en México.https://t.co/ah1ATalNeR pic.twitter.com/SwkJRwE9Dt — Animal Gourmet (@animalgourmet) June 12, 2020

