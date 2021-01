Jonathan Rodríguez no jugaría ante Pachuca por indisciplina. El polémico video de Jonathan Rodríguez dio de que hablar nuevamente en Cruz Azul. Álvaro Dávila, recién llegado presidente del club, adelantó que el uruguayo no estará presente con el equipo para el partido de la jornada 3 del Guard1anes 2021 ante Pachuca, a disputarse el próximo lunes, debido a la indisciplina a la que incurrió.

El Cabecita Rodriguez mínimo no jugará contra Pachuca. Habrá monto económico y no se descarta del todo negociarlo. Habrá sí o sí defensa y delantero pronto. Nuevo estadio es muy probable cuando acabe el actual contrato. Con TODO Álvaro Dávila. Pasen https://t.co/pavtFPDx8x — Javier Alarcón (@Javier_Alarcon_) January 18, 2021

“No creo que pueda estar para el otro partido, me estoy adelantando, pero lo tengo que ver con Juan (Reynoso), yo no lo veo para el siguiente partido”, declaró el directivo de la Máquina en entrevista con Javier Alarcón. Asimismo, Dávila acusó al Cabecita de no ser “profesional” al asistir a una fiesta con el uniforme de entrenamiento del equipo.

“Aunque fuera un lunes en su casa, tener ese video, en esas circunstancias y con el uniforme se me hace inaceptable. Sabemos que por ahí ya es recurrente en muchos casos, es falta de congruencia y profesionalismo”, agregó el presidente.

Ante los rumores sobre una posible salida de Rodríguez al futbol de China, Álvaro Dávila fue tajante y rechazó que la Máquina cuente con una oferta por el delantero. Además, confirmó que buscan fichar un atacante que acompañe, mas no supla, al uruguayo para el Guard1anes 2021.

“La situación es que no hay ninguna oferta oficial ni formal por él, acuérdate cómo se manejan los representantes. Ellos mismos crean la oferta para crear ese ambiente de salida. En dos semanas se cierra esto. Vamos a pensar que tomamos una oferta, sí se está buscando un delantero, pero es un complemento con el Cabeza Rodríguez, ok, lo dejamos ir y luego cómo lo suples y con qué dinero lo haces”, concluyó.

