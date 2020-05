Jonathan Orozco: Es mentira que hubo una fiesta.

El portero de Santos se disculpó y dijo. “Fue algo que llegó a mi casa y que me contagió el virus”

Jonathan anunció que es uno de los ocho jugadores de Santos con coronavirus.

Además se disculpó por organizar una reunión. El ex jugador de Rayados de Monterrey dijo: “Me siento mal, por mi familia. Pido (ofrezco) una disculpa no es el ejemplo que quiero dar.

— San Cadilla #QuédateEnCasilla (@SanCadilla) May 22, 2020

"No sé cómo llegó el virus a mi casa", declara Jonathan Orozco.

Jonathan Orozco dio su versión en Instagram Live.

“Yo no salí de mi casa, para nada. No sé de qué manera pudo haber llegado el virus a mi casa. Pudo haber sido en algo que pedimos de comer, algún paquete que nos llegó o una persona que pudo haber llegado a mi casa”.

“Es mentira que hubo una fiesta como tal, sí tuve una reunión, la gente sabe, a mí me gusta cantar. Invité a dos personas y por eso quiero comentárselos ahorita”.

“Me siento mal por mi familia, más que por mí, por mis hijos, por la gente que vive aquí en mi casa, me siento mal, estoy muy apenado, les pido una disculpa pública, no es el ejemplo que debería de dar, lo admito, mi ejemplo debería de ser de otra manera”.

Jonathan Orozco confirmó ser portador asintomático de COVID-19.

“Hoy más que nunca debemos de cuidarnos.”

-No sabe como contrajo el virus ya que no ha salido de su casa.

-Aceptó la reunión con la que se le ha involucrado.

-No ha tenido contacto con ninguno de sus compañeros. pic.twitter.com/4YXhupg78a

— Ana Caty Hernández (@AnaCatyHdz) May 22, 2020