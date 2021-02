Jonathan dos Santos revela que analizó el retiro. El 2020 fue un año difícil para la humanidad por muchos motivos, sin embargo, pudo haber sido el último en la carrera de Jonathan dos Santos. En entrevista con ESPN, el mediocampista del Galaxy de Los Ángeles develó que pensó en el retiro debido a una fuerte lesión que lo dejó fuera en varios partidos de la temporada de la Major League Soccer (MLS).

“Sí, la verdad es que sí. Ha sido una de las peores lesiones que he tenido en toda mi carrera, más que la de la rodilla, porque con esta lesión nunca sabía en qué momento me iba a sentir al ciento por ciento; es una lesión que te puede durar con molestias un año o dos años, dependiendo del cuerpo de cada uno, y sí lo pasé muy mal el año pasado”, declaró en plática con el programa Ahora o Nunca.

Jonathan dos Santos, del Galaxy, habla un idioma diferente después de un 2020 plagado de lesiones https://t.co/IgwAbMTH5v — LA Times en Español (@latimesespanol) February 19, 2021

Jona reveló que tras ser dado de alta y reincorporarse a la actividad con su equipo sintió “molestias” que le ocasionaron muchas dudas sobre su futuro. Asimismo, indicó que el no estar cerca de su familia fue otro factor que complicó su temporada, la cual calificó como la “más difícil” de su vida.

“Aparte, no estaba con mi familia, estuve un tiempo sin jugar, cuando volví a jugar sentía molestias, jugaba y entrenaba con muchísimas molestias, no estaba al ciento por ciento, lo he dicho, fue uno de los años más complicados de toda mi carrera”, añadió el mediocampista de Los Ángeles.

💥'Jona' dos Santos: "Estoy en el Galaxy para hacer historia"🗣️



"No vine aquí para pasar desapercibido", valoró el volante durante una reveladora entrevista con LA Times.https://t.co/gwRYLr8qKe#MLS | #LAGalaxy | #JonathanDosSantos pic.twitter.com/R7Ig6SkDEN — TUDNRadio (@TudnRadio) February 20, 2021

Jonathan dos Santos jugó 13 partidos el año pasado en la MLS y se perdió seis encuentros debido a múltiples problemas de lesiones.

