Jonathan dos Santos: MLS muy por encima de Liga MX.

Jonathan dos Santos, mediocampista de Los Ángeles Galaxy, habló este jueves de cara al partido del ‘Tráfico’, como se le denomina al clásico angelino frente al LAFC, donde milita Carlos Vela , en la reanudación de la temporada regular de la MLS, la cual dijo que en organización, está muy por arriba del futbol mexicano.

“La MLS en tema de organización está muy por encima de la Liga (BBVA) MX , por eso muchos jugadores mexicanos se quieren venir acá, en unos años será una de las más importantes, lo están haciendo muy bien y sí creo que es un ejemplo porque no hubo ningún contagio en ese sentido”.

El comentario se da debido a los nuevos protocolos de sanidad implementados por la liga estadounidense en tiempos de pandemia de coronavirus. Incluso, cabe recordar, se realizó un torneo alterno llamado MLS is Back .

Respecto al juego del próximo sábado a las 5:00 PM, tiempo del centro de México, Jonathan dos Santos dijo que no está para jugar los 90 minutos del partido, pues no se encuentra recuperado al 100 por ciento de su lesión todavía.

“Es mi primera semana entrenando, no me siento al 100 por ciento, pero lo importante es que mi lesión está sanando. Estoy feliz, ha sido difícil para mí, pero ahora me siento bien, no estoy para 90 minutos, pero tal vez 30 o 40 minutos y estoy feliz.

“Espero estar bien para el segundo partido, si Dios quiere, de titular. Ya tengo 30 años, tengo que cuidarme más de la cuenta, con ganas, ilusionado de que vuelva a jugar estos partidos y ojalá pueda ir con (la Selección de) México en la siguiente convocatoria”.

Jonathan dos Santos recalcó la calidad de Carlos Vela, quien como él, no estuvo en la burbuja de Orlando. Pero que sí estará para el Tráfico de temporada regular; además, lamentó que Chicharito no esté para este juego .

“Es un gran amigo (Carlos Vela), lo quiero muchísimo, que juegue él le da más calidad al clásico. Le deseo mucha suerte, sabemos que será complicado y más si está él. Te puede matar un partido lo puede cambiar y si Dios quiere nos enfrentaremos el sábado y ganarles.

“Lo veo muy bien (a Chicharito), obviamente está triste porque no podrá jugar, tiene muchas ganas de jugar un partido de esta inmensidad. Lo primero es su salud, no sé si la próxima semana ya salga a correr, lo necesitamos ojalá. Y pudiera jugar de ya con nosotros porque nos da mucho gol. Mucha experiencia que da mucho miedo a los rivales”, comentó Jonathan dos Santos en conferencia de prensa este jueves.

