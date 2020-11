Jonathan dos Santos lesionado en victoria de Galaxy.

Fue sobre el minuto 60 del duelo entre Galaxy y Real Salt Lake cuando Jonathan dos Santos salió lesionado por un fuerte dolor en la pantorrilla izquierda, que puede ser una distensión, por lo que su convocatoria con la selección mexicana para la Fecha FIFA está en duda hasta que lleguen los reportes médicos del conjunto angelino .

La jugada fue accidental, pues Dos Santos condujo el balón y al momento de querer hacer un recorte sobre el defensa de Real Salt Lake, cayó al césped y su pantorrilla resintió el peso total de su cuerpo.

El mediocampista hizo un gesto de tristeza al quedarse sentado en el pasto. Una dura lesión que opacó un poco el triunfo de Galaxy que rompe con la mala racha.

El técnico de LA Galaxy, Dominic Kinnear, habló en conferencia de prensa sobre el estado de salud de Jonathan y declaró que no sabe nada hasta el momento, ya que no ha platicado con los médicos el grado de complejidad que tiene, sin embargo, por la cara de Jona no se veía alentador.

El jugador salió del campo por su propio pie por la parte de atrás de una de las porterías, pero se llevaba las manos a la cara en cada paso que daba. Debido al dolor que le provocaba apoyar la pierna izquierda. Deberán esperar a que desinflame para hacer resonancia magnética y dar a conocer el tiempo de recuperación.

🚨 #LAGalaxy El momento de la lesión de @jona2santos en el LA Galaxy vs @realsaltlake. Habrá que esperar el reporte médico. Por lo pronto reportan una distensión en la pantorrilla izquierda. #MLS pic.twitter.com/dx55tbynQO — Salvador Pérez (@YoSoyChavaPerez) November 2, 2020

Cabe resaltar que Jonathan dos Santos en julio se perdió el torneo MLS is Back por una hernia. Fue sometido a una cirugía no invasiva que le impidió estar en la burbuja de Orlando.

Cuando volvió a la actividad le costó recuperar la titularidad y Joe Corona fue el que se quedó con ese puesto. El cambio tras la lesión de Jona fue por Corona, exjugador de Xolos.

