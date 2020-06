Johnny Manziel asegura que su carrera está en el pasado. Johnny Manziel fue una de las grandes decepciones en la historia del Draft de la NFL. El mariscal de campo fue seleccionado en la primera ronda de 2014 por los Browns de Cleveland, sin embargo, su estilo de juego imprudente, la dificultad para adaptarse a la Liga y sus problemas fuera de los campos lo llevaron a estar fuera de la NFL en 2016.

Johnny Manziel says his football days are "in the past," admits he didn't put enough effort into careerhttps://t.co/EeCCggNAlF pic.twitter.com/uz3Z7k7dL9

— Around The NFL (@AroundTheNFL) June 29, 2020