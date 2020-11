John Elway da positivo por COVID-19. La pandemia de COVID-19 dejó nuevos afectados en la NFL. Este lunes, los Broncos de Denver dieron a conocer que John Elway, gerente general, y Joe Ellis, presidente/CEO del equipo, dieron positivo en las últimas pruebas que realizó el club a todos sus integrantes. La noticia fue confirmada mediante un comunicado de prensa.

“Aparte de síntomas leves, tanto Joe (Ellis) como John (Elway) van muy bien. Ellos seguirán trabajando desde casa en autoaislamiento y participarán en reuniones virtuales mientras se monitorea su salud”, informó Denver este martes. El equipo se mostró confiado en que los contagios no se dieron al interior de sus instalaciones.

El lunes, Elway dejó su oficina al comenzar a sentir un malestar general y experimentar síntomas comunes de la enfermedad del nuevo coronavirus. De inmediato avisó al personal del equipo, así como a los médicos. Por su parte, Ellis comenzó a sentirse mal el domingo por la tarde y dio aviso al equipo médico de los Broncos.

John Elway da positivo por COVID-19 al igual que el presidente de los Broncos de Denver

Previo a su partido del domingo, Denver anunció que Ed Donatell, coordinador defensivo, había dado positivo a COVID-19 y se perdió el juego ante los Cargadores. Además de Donatell, Mike Munchak y Curtis Modkins son los otros entrenadores asistentes que han contraído esta enfermedad.

Los Broncos vencieron dramáticamente el fin de semana pasada a los Cargadores de Los Ángeles por marcador de 31-30 y sumaron su tercer triunfo de la temporada. Este domingo, visitarán a los Halcones de Atlanta.

