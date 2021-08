Johan Vásquez ya habría firmado su contrato con Génova. Johan Vásquez pasó este viernes las pruebas médicas con Génova y de acuerdo a informes cerró su fichaje con este equipo. Según fuentes cercanas a ESPN, el exjugador de Pumas firmó su contrato este mismo día y está a la espera de que sea presentado oficialmente por este club italiano.

El defensor mexicano Johan Vásquez, después de haber superado las pruebas médicas, ha firmado el contrato con el Genoa.

Oficialidad y presentación llegarán una vez completados los trámites burocráticos (Transfer Internacional, etc) que permiten iniciar a trabajar en el nuevo club pic.twitter.com/iS711Nitz5 — Daniel Martínez (@Dany_Mar_tinez) August 13, 2021

Según la información publicada por el periodista Daniel Martínez, de ESPN, el contrato de Vásquez es por tres temporadas y sería presentado como refuerzo la próxima semana, una vez que se completen los trámites finales de su fichaje.

Johan Vásquez ya firmó contrato con el Genoa ✍🇲🇽https://t.co/Uqlx4ADr6O — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 13, 2021

A pesar de que ya fichó con Génova, Johan regresará a la Ciudad de México para resolver algunos asuntos migratorios antes de poder emprender su carrera en el balompié de Italia. Una vez que haya hecho esto, y que su nuevo equipo tenga todos los papeles en orden, Vásquez será presentado.

Este viernes, el zaguero central se despidió de sus excompañero y de los Pumas, una vez que aprobó los exámenes médicos. “Hoy, después de todo lo que me han dado, me toca despedirme, no sin antes transmitirles que estoy muy agradecido con todos los que son parte de Pumas. Sin ustedes no podría dar este paso. No voy a descansar hasta estar en la élite del futbol mundial”, publicó en redes sociales.

Johan Vásquez realizó con éxito los exámenes médicos en Genoa y sólo falta que estampe su firma en el contrato para hacer oficial su llegada al fútbol italiano. 🇲🇽👀⚽



📸 @calciomercatoit pic.twitter.com/eXziniTDpD — Andrea Sola (@andysola) August 13, 2021

De acuerdo a reportes, Génova pagó alrededor de 3.5 millones de dólares para hacerse de la carta de Johan Vásquez, quien viene de obtener la medalla de bronce en Tokio 2020 con la Selección Mexicana Sub-23.

