Johan Vásquez y Genoa empatan en casa frente al Inter.

En su visita a Génova por la fecha 27 del campeonato italiano, el cuadro neroazzurro no pasó de la igualdad sin goles y desaprovechó la también igualada del puntero AC Milan.

El Genoa donde juega el mexicano, Johan Vásquez no perdió, pero sumó su quinto empate al hilo al igualar 0-0 con el Inter. Actual campeón de la competencia y que no pudo aprovechar el tropezón de Milan para instalarse en la cima. Como parte de la Jornada 27 de la Serie A, el cuadro genovés no puede salir de la zona de descenso. Tiene solamente un triunfo en la temporada, pero 14 empates y 12 derrotas.

No hubo emociones en el estadio Luigi Ferraris. Por la jornada 27 de la Serie A 2021-22, Inter de Milan empató 0-0 contra Genoa y dejó escapar la oportunidad de alcanzar el primer lugar de la tabla de posiciones. Con este resultado, el conjunto milanés suma 55 puntos y se mantiene a dos unidades del líder AC Milan. Mientras que los genoveses llegaron a las 17 unidades y siguen en el penúltimo puesto.

La buena noticia es que Johan sigue siendo titular y este viernes jugó los 90 minutos en el empate ante el segundo lugar de la competencia. Aún con la diferencia, el Genoa tuvo algunas chances de anotar en el inicio del partido.

El cotejo comenzó con el Inter llegando e Iván Perisic tuvo la primera al minuto 3 con un cabezazo que atajó Salvatore Sirigu. Tres minutos después, Hakan Çalhanoglu hizo un tiro qué pasó por un lado.

El Genoa la tuvo clara al 7’ cuando Albert Gudmunsson recibió el balón que había sido cabeceado por Kelvin Yeboah y qué pasó a nada del gol. Al 14’, Edin Dzeko cabeceó y Sirigu se quedó con el balón.

El partido estaba de ida y vuelta, para sorpresa de todos. El portero del Inter, Samir Handanovic sacó otra de peligro al 28’ en un remate de Filippo Melegoni que hizo un extraño, pero que finalmente fue desviado.

En la parte complementaria, Alexis Sánchez intentó al 48’, cobró rápido un tiro libre y Denzel Dumfries cabeceó por arriba. El actual campeón de Italia mandó otro mensaje al 62’ cuando Danilo D’ Ambrosio puso el balón al palo en un cabezazo tras un tiro de esquina.

Finalmente con un Inter volcado al frente, Sirigu le sacó un disparo a Lautaro Martínez al 79’ en otra llegada de la visita. Siguieron los minutos y pidiendo el final, lograron empatar ante el Inter, actual campeón de la Serie A.

