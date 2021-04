Johan Vásquez estaría en la mira de Sevilla. Johan Vásquez se ha consolidado como una de las grandes promesas del futbol mexicano con Pumas y sus destacadas actuaciones atrajeron la atención de un club de España. De acuerdo al periódico El Desmarque, Sevilla sigue de cerca al defensor central e incluso ya hizo contacto con su entorno.

“El Sevilla no solo ha estado presenciando partidos de Johan Vásquez. Fuentes cercanas al jugador aseguran que también ha contactado con el futbolista para conocer de primera su situación y mostrarle el interés”, detalló el diario andaluz en una nota publicada en la edición de este sábado.

A pesar del interés de este equipo, El Desmarque asegura que hay otros interesados en los servicios del defensor, por lo que se podría venir una guerra de ofertas que beneficiaría a los Universitarios, que atraviesan un duro momento económico por la pandemia de COVID-19.

“No es el único equipo interesado en el mexicano, ya que el buen hacer del futbolista ha despertado el interés de otros equipos”, añadió en el reporte. A media semana, Vásquez confirmó que ha sido buscado por clubes europeos, empero, hasta el momento los Felinos no cuentan con una propuesta formal.

“La verdad es que sí he escuchado, mi representante ha estado en contacto con varios equipos, pero no hay nada concreto, es cuestión de esperar, yo no estoy ansioso ni nada”, declaró Johan, quien fue adquirido por Pumas tras hacer válida la opción de compra que puso Monterrey durante su cesión.

