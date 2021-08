Johan Vásquez da sus primeras palabras tras fichar con Génova. Johan Vásquez completó el lunes su fichaje con Génova y de inmediato descartó que su brinco al futbol de Europa se deba a una cuestión de suerte. En entrevista, el otrora zaguero central de Pumas aseguró que está listo para el reto de jugar en la Serie A e indicó que no se “achicará” ante esta oportunidad.

Johan Vásquez planea debutar con Genoa en la Serie A contra Chucky💥💥💥💥💥



El central mexicano no estará disponible en la Fecha 1 del Calcio y contó cómo se dio su fichaje en Italia.#JohanVazquez #Genoa #Chuckylozano pic.twitter.com/SMxn8ExQLA — TUDNRadio (@TudnRadio) August 18, 2021

“El hecho de que un central joven, de 22 años, llegue a la liga italiana es por algo, no creo que sea por suerte. Me siento preparado, en todos los sentidos [estoy] listo y estos retos me gustan. La verdad no soy una persona que se vaya a achicar, estos retos me gustan”, dijo el nuevo jugador de Génova.

No estoy en el Genoa por suerte y no me voy a achicar: Johan Vásquez https://t.co/fvPKyCHSPG pic.twitter.com/d4w6QEeQMr — MedioTiempo (@mediotiempo) August 18, 2021

Asimismo, Vásquez mencionó que buscará hablar con todos los jugadores mexicanos que han tenido un paso por la Serie A para conocer sus experiencias y recibir consejos de ellos.

Johan Vásquez da sus primeras palabras tras fichar con Génova; buscará hablar con otros mexicanos que estuvieron en Serie A

“Me tengo que poner la vara alta para dar mi plus y tener mucha humildad para escuchar a todos los que han ido a Italia. Si puedo ir a estas fechas FIFA (con la selección mexicana), hablar con los que han jugado en Italia. [Hirving] Lozano, [Carlos] Salcedo y [Héctor] Moreno; tener la humildad de escucharlos, de que me orienten”, añadió en la conversación con TUDN.

✅ OFICIAL I El Genoa anuncia el fichaje del mexicano Johan Vásquez desde Pumas.



Llega cedido con obligación de compra. El traspaso total ronda los 3.5-4M de euros. pic.twitter.com/VHddCYksC9 — Soy Calcio (@SoyCalcio_) August 16, 2021

Por último, Johan Vásquez reveló que ahora tiene en la mira consolidarse en la selección mayor de México, en donde no ha contado con grandes oportunidades.

Gracias Pumas, me diste la oportunidad que espere toda mi vida, creíste y aún sigues creyendo en mí. Por circunstancias de la vida me fui de este club a los 15 años, pero el destino quería que estuviéramos juntos y a los 21 llegue a ponerme una vez más esta playera, más fuerte❤️ pic.twitter.com/7SLp5fTbNi — Johan Vasquez (@Johanvasquez23) August 13, 2021

“Ya está a un año y medio la Copa del Mundo. Este salto para mí es fundamental, ya no voy a ser como el típico chico de Pumas, creo que ya me van a ver diferente. La jerarquía que a veces yo quería, poco a poco me la voy a ir ganando, y la confianza que yo sé que lo voy a tener de la selección, de toda la Federación, la voy a tener. Ahora está en mí hacer bien las cosas en la cancha, pues la oportunidad sé que la voy a tener”, concluyó.

