Joel Thelen campéon del Amanali Classic.

El estadounidense Joel Thelen se proclamó campéon del Amanali Classic primera fecha de la temporada 2022-23 de la Gira de Golf Profesional Mexicana que se realizó en Tepeji del Río, Hidalgo.

Un motivado Joel Thelen vino de atrás para adjudicarse Amanali Classic, torneo que abrió la temporada 2022-23 de la Gira de Golf Profesional Mexicana y que repartió una bolsa de un millón 600 mil pesos.

El estadounidense quien ha sido integrante el único circuito de paga en nuestro país desde hace cinco temporadas, registró una última ronda de 67 golpes para un total de 197 impactos, 19 bajo par, dos de ventaja sobre el mexicano Emilio González.

“Estoy muy contento, es mi primera victoria importante como profesional”, dijo el texano Thelen, quien hace algunos años debutara como campeón en el sector de paga en un torneo en Minnesota. “Estoy en la Gira Profesional Mexicana desde el principio y sin duda México es mi segunda casa”, agregó el ganador de 265 mil pesos.

“Fue un gran día, Emilio González jugó muy bien y qué decir de Sebastián Vázquez durante todo el torneo. Debo de reconocer que los 62 golpes de Sebastián durante el primer día, me motivaron mucho para jugar mejor y gracias a dios se me dio el triunfo”, agregó el originario Forth Worth, Texas.

Para el recorrido final, Thelen salió en la segunda posición a un impacto del mexicano Sebastián Vázquez, tercero de la competencia (201, -15) que tuvo como escenario el Amanali Country Club & Náutica, trazado par 72, de siete mil 361 yardas.

“Jugué muy sólido, aproveche la máximo todas las oportunidades que tuve para birdie. Todos los aspectos de mi juego fueron clave para poder derrotar a Sebastián y a Emilio, tuve paciencia y por fortuna se me dieron las cosas en un campo maravilloso como lo es el de Amanali”, sentenció Joel Thelen.

Emilio González fue el segundo lugar del torneo.

En el Amanali Classic estuvieron presentes seis integrantes del top ten de ganancias de la campaña anterior: José Toledo (1) de Guatemala, el de Venezuela Manuel Torres (3), así como los mexicanos Isidro Benítez (4), Oscar Fraustro (6), Juan Carlos Benítez (8) y Rodolfo Cazaubón (10).

El equipo ganador del ProAm fue el encabezado por el profesional Luis Felipe Torres y los amateurs Mauricio Almeida, Tersos Hernández, Armando Tapia y Uzziel Peña. El segundo lugar fue para Juan de Jesús Gómez Naranjo, Alfredo Minutti, Héctor Estrada, Benito Gómez y el profesional Gonzalo Rubio.

Finalmente la tercera posición correspondió a la escuadra del profesional Juan Carlos Benítez y los aficionados José Luis Abed, Emiliano Abed, José Alberto Delgado y José Francisco Pérez.

