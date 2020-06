Joel Campbell deja México sin firmar su renovación con León. Joel Campbell abandonó México hace unos días sin haber concretado su renovación de contrato con León. Esto alimenta los rumores que señalan que dejará a los Esmeraldas y al futbol mexicano, pese al interés del conjunto del bajío por mantenerlo en la plantilla.

Lo que comentamos hace algunos días con @Omaroseguera en @PoderFutbol sobre el futuro de Joel Campbell está a punto de cumplirse.

El Tico, quien ya está en su país, está prácticamente fuera del León. pic.twitter.com/r7U9PIBqp1 — Adrian Castrejon C🎙️ (@castrejonadrian) June 7, 2020

“La situación de Joel Campbell es un tanto delicada, ya él venció contrato, pero tenemos la opción de compra todavía, hemos estado hablando, ya lo hizo el presidente con él, la intención es que pueda continuar, es bastante difícil, porque él pertenece a otro club y dependería de alguna negociación lo cual complicaría, el proceso está en veremos, eso podría decirte”, declaró Rodrigo Fernández, director deportivo de los Panzas Verde, sobre las negociaciones con el atacante.

#ÁnguloCanchaPolítica

Joel Campbell no regresa al León, será la segunda baja de los esmeraldas https://t.co/8K2MjtpfVF — CanchaPolítica (@canchapolitica) June 7, 2020

Asimismo, Campbell ha declarado su interés de permanecer en León y resaltó su gustó por el sistema de juego empleado por la escuadra del bajío. “Porque se asemeja a lo que ya estoy acostumbrado a jugar, entonces estoy muy contento, creo que me he adaptado súper bien, es entretenido bastante, me llama mucho la atención esta propuesta de fútbol”, expresó el atacante a ESPN Costa Rica.

Joel Campbell deja México sin firmar su renovación con León y apunta a regresar al futbol de Costa Rica

Pese a estos comentarios, el tico tendría como objetivo regresar a su país y jugar con algún equipo de esa liga. Su salida de México y el nulo progreso en las negociaciones para continuar con la Fiera sería una señal del que podría ser su siguiente paso en su carrera.

👋 ADIÓS | Joel Campbell habría pedido a su representante no volver a León y buscar un nuevo equipo en otra liga fuera de nuestro país, revela @pacovela. A espera de hacerse oficial, el atacante tico se convertiría en la segunda baja del @clubleonfc. ¿Qué opinas? #Fieramanía pic.twitter.com/ltjtBBKWcp — Fieramanía (@FieramaniaMX) June 7, 2020

Joel Campbell llegó a León en el Clausura 2019, tras ocho años en el futbol de Europa, y de inmediato dejó ver su talento. En su primer torneo en el balompié mexicano, el tico llegó a la final con los Esmeraldas, en donde cayó ante los Tigres. Con la Fiera, Campbell acumula cinco goles, dos de ellos en liguilla, en tres campeonatos. En el Clausura 2020, el costarricense apenas vio acción en 241 minutos.

Síguenos en Twitter @ElDictamen